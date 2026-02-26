Il Brann spinge, il Bologna resiste: è 0-0 all'intervallo. Norvegesi in 10 uomini

Terminato il primo tempo al Dall'Ara, all'intervallo Bologna-Brann è sullo 0-0..

Non è un inizio da sogno quello del Bologna, che rischia grossissimo sugli sviluppi di calcio d'angolo già al 6', ma Thorsteinsson trova la risposta di Skorupski, che si supera e mostra un riflesso davvero invidiabile. Tra il 15' e il 16' i rossoblù sfiorano il vantaggio per due volte: la prima con Rowe, che si mette in proprio, si accentra e chiude troppo il destro sul primo palo, la seconda invece con Vitik, che devia il cross di Moro, ma calcia fuori. Passano però soltanto poco più di 60 secondi e ancora una volta Skorupski deve superarsi in uscita su Holm, con Freuler che lo aiuta salvando sulla linea dopo la sua deviazione.

Un avvertimento che non scuote il Bologna di Italiano, che continua a faticare. Il Brann dà più volte la sensazione di potersi rendere pericoloso in un match che rimane comunque molto insidioso. Da menzionare anche il destro sul fondo di Mathisen dal limite al 34', che non spaventa comunque l'estremo difensore polacco. Gli emiliani faticano a produrre gioco in una gara molto spezzettata. L'episodio svolta capita al 37', con Freuler che subisce un brutto fallo di Sorensen, il quale viene espulso immediatamente dall'arbitro e lascia i suoi in 10 uomini. Clamorosamente però sono sempre i norvegesi a far paura e così Skorupski è costretto a volare alla sua sinistra sul destro da fuori di Thorsteinsson. È l'ultima chance del primo tempo, che si chiude senza reti.

