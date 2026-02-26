Possibile svolta al Dall'Ara: espulso Sorensen. Bologna in 11 contro 10 con il Brann

Svolta importante della partita al 37' di Bologna-Brann. Sorensen in un contrasto a centrocampo interviene con la gamba altissima su Freuler e l'arbitro, molto vicino all'azione, non ha dubbi: espulso il calciatore danese. Adesso gli uomini di Italiano hanno la chance di gestire molto meglio la gara.

