Fiorentina, che spavento. De Grandis: "2-4 con lo Jagiellonia, non è una grande figura"

La Fiorentina se l'è vista brutta nel playoff di Conference League contro lo Jagiellonia, dato che è stata costretta ad andare ai supplementari al Franchi, dopo aver concluso la partita d'andata avanti di tre gol.

Al termine della partita regnano emozioni contrastanti nel mondo Fiorentina. Dagli studi di Sky Sport, il giornalista sportivo Stefano De Grandis ha dato una sua prima interpretazione a caldo di quanto avvenuto nella sfida del Franchi di oggi: "Perdere 4-2 in casa contro lo Jagiellonia non è una grande figura. Pensavano forse che fosse fatta, la formazione del primo tempo era piena di alternativi. Da una parte capisco Vanoli, che deve ancora conquistare la salvezza, però ho visto Dodo alto, Fazzini fuori ruolo. Le alternative sono state deludenti. Infatti segnano Fagioli e poi Kean, che arriva al quarto gol consecutivo".

Prosegue quindi De Grandis nell'analisi della Fiorentina: "L'inverno sta finendo, questo per dire che il momento brutto della Fiorentina è quasi alle spalle, ma non è finito. Immaginati se fossero usciti. Per fortuna però c'è Kean che è uscito dal letargo. La Fiorentina ha sia certezze che tanti giocatori che fanno fatica. E oggi abbiamo visto tanti errori dei portieri".

Prosegue e conclude il giornalista di Sky Sport, passando nel dettaglio ai due protagonisti del finale di match tra Fiorentina e Jagiellonia: "Fagioli è il vero regista della Fiorentina, che cambia faccia quando Vanoli passa a 4-3-3 e mette lui a prendere le redini del gioco. Quest'anno si sta riscattando. L'altro protagonista, Kean, è un nazionale, è il centravanti che deve aiutarci ad andare ai Mondiali".