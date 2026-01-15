Incredibile dietrofront di Joao Pedro: può saltare il suo arrivo al Pisa. Il punto

Durante il mercato può succedere tutto il contrario di tutto e la testimonianza arriva anche da quello che è accaduto con Joao Pedro. L'attaccante era ormai a un passo dal Pisa, ma l'ex Cagliari, quando era già stato trovato un accordo totale con il club toscano, ha deciso di fare un passo indietro e ora sembrerebbe preferire restare in Messico all'Atletico San Luis.

Questo colpo di scena ha colto di sorpresa i dirigenti nerazzurri, che non si aspettavano uno sviluppo simile della trattativa e avevano preparato tutto per il suo arrivo in Italia. Entro la giornata di giovedì è dunque attesa una risposta definitiva da parte del centravanti, che al momento propende per non deludere e tradire la società sudamericana e i suoi tifosi, che lo hanno accolto come un idolo.

In carriera vanta 271 presenze e 86 gol con il Cagliari, 45 gettoni e 3 reti con il Gremio, 44 apparizioni e 10 centri con l'Estoril, 36 partite e 6 gol con l'Hull City, 28 gare e 5 reti con il Fenerbahce, 23 incontri e 7 centri con il Penarol, 20 match e 15 gol con l'Atletico San Luis, 13 sfide con l'Atletico-MG, 10 presenze con il Santos, 6 gettoni con il Vitoria Guimaraes e 4 apparizioni con il Palermo. Inoltre ha anche esordito con l'Italia.