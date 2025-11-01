Napoli, Conte sul ritorno di Lukaku: "Fa bene al gruppo. Quando in campo? Non lo so"

Romelu Lukaku è tornato a Napoli. Dopo aver trascorso un lungo periodo in Belgio per recuperare dall'infortunio, in settimana il centravanti belga è rientrato in Italia e nella giornata di ieri ha sostenuto il primo allenamento dopo il guaio fisico, in solitaria, a Castel Volturno. E stasera Big Rom era presente al Maradona per Napoli-Como.

Ma quand'è che si rivedrà in campo? Una domanda posta ad Antonio Conte: "Non lo so, dovete chiederlo ai medici, sta lavorando per assorbire questo infortunio grave ma la sua presenza fa bene al gruppo a prescindere. È un ragazzo a posto, serio e il gruppo ha bisogno anche della sua leadership. Siamo contenti di averlo rivisto, lo saremo ancora di più quando ci potrà aiutare in campo", le sue parole a Dazn.