Champions League, tutti i risultati degli ottavi di finale: Real, PSG e Bodo vedono i quarti
Di seguito il riepilogo della due giorni di Champions League, con risultati e marcatori:
Galatasaray - Liverpool 1-0
7' Lemina
Newcastle - Barcellona 1-1
86' Barnes, 90' +6 rig. Yamal
Atlético Madrid - Tottenham 5-2
6' Llorente, 14' Griezmann, 15' e 55' Alvarez, 22' Le Normand, 26' Porro, 76' Solanke
Atalanta - Bayern Monaco 1-6
12' Stanisic, 22' e 64' Olise, 25' Gnabry, 52'Jackson, 67' Musiala, 90' + 3 Pasalic
Bayer Leverkusen - Arsenal 1-1
46' Andrichm 89' rig. Havertz
Real Madrid - Manchester City 3-0
20', 27' e 42' Valverde
Bodo/Glimt - Sporting CP 3-0
32' rig. Fet, 45' + 1 Blomberg, 71' Hogh
Paris Saint-Germain - Chelsea 5-2
10' Barcola, 28' Gusto, 40' Dembélé, 57' Enzo Fernandez, 74' Vitinha, 86' e 90' + 4 Kvaratskhelia
OTTAVI DI FINALE - RITORNO
Sporting CP - Bodo/Glimt (17 marzo, ore 18.45)
Arsenal - Bayer Leverkusen (17 marzo, ore 21)
Chelsea - Paris Saint-Germain (17 marzo, ore 21)
Manchester City - Real Madrid (17 marzo, ore 21)
Barcellona - Newcastle (18 marzo, ore 18.45)
Bayern Monaco - Atalanta (18 marzo, ore 21)
Liverpool - Galatasaray (18 marzo, ore 21)
Tottenham - Atlético Madrid (18 marzo, ore 21)