La Cenerentola di Champions si diverte: super Bodo Glimt, Sporting sotto 0-2 al 45'

In terra norvegese un'altra illustre formazione di Champions League finisce per assaporare il calcio del Bodo/Glimt, grandiosa sorpresa di questa edizione del torneo. Nel primo tempo dell'ottavo di finale, infatti, i gialloneri hanno sfiorato il vantaggio con Evjen prima della mezz'ora, su imbucata magica dell’ex Milan Hauge. Un solo tentativo di Luis Guilherme invece ha portato ben poco allo Sporting Lisbona, punito da una spinta presunta in area di Vagiannidis su Fet.

Un penalty check ha confermato la decisione di assegnare il rigore. Proprio il numero 19 dei norvegesi non ha tremato dagli undici metri e ha portato avanti il Bodo 1-0 al 32’. Sporting Lisbona che ha risentito del gioco fluido e spensierato degli avversari, incapace di presentarsi con efficacia davanti la porta di Haikin.

All’inizio del primo dei quattro minuti di recupero, l’Aspmyra Stadion è scoppiato in festa per il raddoppio del Bodo: un tiro a giro raffinato di Blomberg ha anticipato il numero uno dello Sporting e allungato il divario 2-0 al 45’+1. Strada doppiamente in salita per i portoghesi in vista della ripresa.