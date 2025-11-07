Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Genoa, De Rossi: "Il destino mi ha portato qui. Far tornare il 'Ferraris' un inferno"

Genoa, De Rossi: "Il destino mi ha portato qui. Far tornare il 'Ferraris' un inferno"TUTTO mercato WEB
Andrea Piras
Oggi alle 14:54Serie A
Andrea Piras
fonte dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

13.40 - Inizia l'avventura sulla panchina del Genoa per Daniele De Rossi. Il nuovo allenatore rossoblù interverrà oggi in conferenza stampa dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

14.09 - Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi: "Ringrazio anche io la società per la fiducia. Diego è una persona che capisce di calcio. Grazie a Sucu e Blazquez e non vedo l'ora di iniziare".

La strada che ti ha portato qui?
"E' il destino che mi ha portato qui. A volte ci sono occasioni da non perdere assolutamente. Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi ho avuto contatti con altre squadra. Per mesi ho avuto porte chiuse e poi a gennaio è arrivata la Roma. Tante altre volte ho avuto accostamenti, chiacchiere e non si è fatto niente. Ora c'è il Genoa, che è una grande squadra. E' un grande onore essere qua. Non dico bugie. Sono onorato, oltre che emozionato e carico. Questo ruolo credo vada ricoperto con onore e rispetto".

La squadra?
"Devi essere consapevole di dove sei. Devi rapportarti al DNA della squadra e il Genoa di DNA ne ha da vendere. Io adatterò le mie idee al materiale tecnico che ho. Sono contento di loro, non del tempo che ho nel preparare la prima partita. Ho fretta di fare punti".

Che Fiorentina ti aspetti domenica?
"Se avessi potuto scegliere una squadra da non affrontare era la Fiorentina. Ha giocatori che ti possono tirare fuori la giornata positiva anche nel momento di non positivo. Ma anche noi siamo forti. Lo stadio sarà pieno e i ragazzi hanno un'eccezionale condizione fisica. Sarà un Genoa che ci farà ben sperare per il futuro".

Guardando le partite giocate: che idea si è fatto della squadra?
"E' complicato per me parlarne perché si tratterebbe valutare il lavoro di un collega. Se i punti fossero arrivati, io sarei ancora sul divano. L'errore più grande che possiamo fare è, in tre giorni, dargli 100 notizie e cercare di risolvere le cose più importanti che, forse, sono mancati. Ma proprio guardando le partite non c'è stata nessuna squadra che ha schiacciato il Genoa. Aggiungo anche i piazzati che ha penalizzato la squadra".

Stupito dall'amore dei tifosi della Roma e del Boca?
"A volte non me l'aspetto ma è bello. Ora sono concentrato sull'amore di un'altra tifoseria. La Roma è la storia di una vita, il Boca molto importante. Io però non voglio passare a Genova col Genoa così da spettatore che timbra il cartellino e se ne va. Mi farebbe piacere andarmene fra qualche anno con un'altra tifoseria che mi vuole bene".

E' vero che doveva essere a Buenos Aires in questo weekend?
"Un motivo per cercare di vincere la prima all'esordio (sorride ndr). Era tanto che non tornavo a Buenos Aires, meglio così. Sono contento così".

Il Genoa a Marassi non ha mai segnato?
"A volte ci sono delle coincidenze. E' sintomo di quando le cose non vanno. E' quello che serve per far riscoppiare l'amore dei tifosi del Genoa. Non penso sia un tabù mentale o un blocco. Ne abbiamo tante in case per poter invertire la rotta".

Il suo modo di essere trasmesso al Genoa?
"Penso che ogni allenatore trasmetta la propria maniera di vivere il calcio. Io trasmetto il mio modo di essere al Genoa. E dò un'importanza vitale nel momento in cui lo faccio. So che poi le cose drammatiche della vita sono altre ma mi avvicino ai ragazzi giovani che dopo aver perso non è finito il mondo ma voglio vedere gente che, pur di non perdere, va oltre il proprio sforzo. So che il Genoa non è una tifoseria che dobbiamo portare dalla nostra parte. Non dobbiamo fare appelli ma portarli dalla nostra parte. Dobbiamo far tornare il 'Ferraris' un inferno".

C'è un errore di cui ha fatto tesoro?
"Forse ci sarebbe bisogno di più tempo per rispondere o forse spegnere le telecamere (ride ndr). Errori ne ho fatti. Quando un errore lo fa un allenatore di poca esperienza viene tirato fuori. L'errore fa parte del nostro lavoro. Bisogna avere la fortuna di essere un tipo autocritico. Fanno parte della crescita dell'essere umano. Quando cresci cerchi di modificare i comportamenti".

Contro la Fiorentina mancherà Malinovskyi. Stai provando qualcuno?
"Sicuramente non giocherà (sorride ndr). Dovrà meritarsi il posto anche se l'ho sempre apprezzato anche da avversario. Ma chi giocherà al suo posto farà la sua partita".

Hai sentito voglia di rivalsa in chi ha giocato meno?
"Io sono qua da due giorni e tutti vanno a mille. Tutti mi hanno dato disponibilità. Le criticità vengono fuori dopo quando uno gioca meno e ci sta. Ho apprezzato la loro voglia di entrare nella mia testa".

Il rosso da allenatore con la Roma.
"E' una coincidenza che mi fa sorridere. Ero un giocatore che qualche rosso l'ho preso. Da allenatore non ho fatto niente e quella volta non me la meritavo l'espulsione. La pagherò cara perché non mi piace stare in tribuna".

Il Genoa ha quello spirito che si rivede nella Roma e il Boca?
"La vita è piena di coincidenze. Col Boca è la stessa filosofia di noi romanisti. Il sogno di rimanerci a lungo lì ce l'avevo, non è stato così e ho metabolizzato il fatto che avrei difeso un'altra squadra. Se avessi potuto cambiare squadra, il Genoa sarebbe stata una di quelle ma anche per il progetto. Quando ho smesso di giocare con la Roma potevo fare mille scelte e ho scelto il Boca per quella passione folle. Qui mi sento al posto giusto. Può nascere un grande amore ma questo nasce se vinciamo le partite".

Anche la Fiorentina ha cambiato tecnico anche lei puntando su Vanoli. Come si prepara una partita come con la Fiorentina?
"Sono situazioni simili. Loro hanno avuto meno riposo. Dal punto di vista mentale è meglio arrivare da due sconfitte che una vittoria. La sconfitta clamorosa accende tutti gli allarmi ma è anche meglio avere qualche punto in più. Loro faranno come ho fatto io in questi giorni, cercandola di preparare tatticamente senza stravolgere tutto".

In questo ultimo anno senza panchina ma con una potenziale carriera da dirigente. Come è stata l'esperienza a Ostia?
"Sono ancora un dirigente. Dal primo giorno il patto sarebbe stato che se avessi trovato squadra sarei stato meno presente. Chi è lì sono persone che ho scelto io. Quel ruolo è importante perché ho iniziato a capire cosa passa nella testa di presidenti e dirigenti. Stare dietro la scrivania ti permette di capire come funziona il mondo dall'altra parte. Ho visto tanti allenatori all'altezza, come il nostro da cui c'era sempre qualcosa da imparare".

Vedendo le partite era un problema tattico o altro?
"Abbiamo guardato tutte le partite. Parto dall'ultima: ho visto una squadra viva. Quando si cambia un allenatore si crea uno scossone e col Sassuolo ho visto una squadra che mi è piaciuta e ha segnato nel recupero. Col Parma invece si è sbagliato il rigore. Segno che i dettagli fanno la differenza".

Questa squadra può giocare col 4-2-3-1?
"Io penso che ogni squadra può giocare in qualsiasi modo. Questa squadra è stata costruita per giocare 4-2-3-1 e ha giocato in quella maniera. Col Sassuolo però mi è piaciuta. Ci sono margini per cambiare ma anche proseguire su questa strada".

Cosa non è andato alla SPAL?
"Tornando agli errori fatti in passato, la grande responsabilità è mia. Ma non per la richiesta, ma perché nel momento in cui chiedevo di giocare a calcio la squadra, che era fantastica, non aveva la fisicità che ho trovato qua al Genoa. Qui ho materiale umano, dal punto di vista fisico o muscolare, che mi avrebbe fatto comodo alla SPAL".

Cosa ti ha convinto del progetto Genoa?
"Il direttore innanzitutto. Dopo la SPAL, un grandissimo dirigente come Galliani ci disse a noi corsisti di Coverciano di non scegliere la squadra in base alla piazza ma ai dirigenti. Qui ho dei dirigenti con cui mi posso trovare bene. Ho sentito subito vicinanza e si potesse accendere quella relazioni che si basa sul rispetto dei ruoli".

A Ferrara è stato scelto per il suo passato da giocatore, a Roma per il suo trascorso da bandiera giallorossa. Qui invece come allenatore. Ha valutato l'importanza di questa opportunità?
"E' il Genoa che mi ha chiamato. E' arrivata questa opportunità e quando arriva valuti tutto. So che è una sfida importante, sto maneggiando una cosa importante per tante persone. La SPAL era l'occasione più importante della mia vita, lo è stata la Roma e me la sono giocata penso bene. Qui la dinamica di scelta è la più giusta".

Quanto punti sulla comunicazione?
"Per me è fondamentale. Il materiale umano va conosciuto con cura. E questo fa la differenza. Credo nel lavoro dell'allenatore per quello che riesce a trasmettere ai giocatori. Io dirò loro la verità e nella vita ha sempre pagato. Ciò non significa che vinceremo tutte le partite ma perché ho saputo trattare la squadra con rispetto ed esigenza. La mia regola è dire la verità".

Rivitalizzare l'attacco?
"Sarebbe sbagliato parlare di due giocatori se ti riferisci all'attacco. Anche se un allenatore non è bravissimo ma ha una squadra brava in un'area e nell'altra fa punti. Arriveremo a fare tanti gol ma non perché si sono svegliati gli attaccanti".

14.54 - Termina la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Articoli correlati
L'incredibile ascesa di Panichelli: dalla B spagnola alla nazionale in 6 mesi. E... L'incredibile ascesa di Panichelli: dalla B spagnola alla nazionale in 6 mesi. E futuro in una big
Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"... Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Genoa, De Rossi: "Avessi potuto scegliere una squadra da non affrontare, era la Fiorentina"... Genoa, De Rossi: "Avessi potuto scegliere una squadra da non affrontare, era la Fiorentina"
Altre notizie Serie A
De Laurentiis: "Noi compriamo i giocatori e poi si distruggono in nazionale" TMWDe Laurentiis: "Noi compriamo i giocatori e poi si distruggono in nazionale"
Lecce, Di Francesco: "Teniamo lingua corta e gambe lunghe. Qualcuno si addormenta"... Lecce, Di Francesco: "Teniamo lingua corta e gambe lunghe. Qualcuno si addormenta"
Como, Fabregas: "Ditemi un ex giocatore che sta facendo bene altrove. Mi sto italianizzando"... Live TMWComo, Fabregas: "Ditemi un ex giocatore che sta facendo bene altrove. Mi sto italianizzando"
Ferrero sull'inchiesta Prisma: "Nessun riconoscimento di responsabilità da parte... Ferrero sull'inchiesta Prisma: "Nessun riconoscimento di responsabilità da parte della Juve"
Tether è ufficialmente nel Cda della Juventus. Ardoino: "Il primo passo verso MJGA"... Tether è ufficialmente nel Cda della Juventus. Ardoino: "Il primo passo verso MJGA"
L'incredibile ascesa di Panichelli: dalla B spagnola alla nazionale in 6 mesi. E... L'incredibile ascesa di Panichelli: dalla B spagnola alla nazionale in 6 mesi. E futuro in una big
L'ex Melli: "Cuesta bravo ma deve fare punti, altrimenti il Parma dovrà cambiare... L'ex Melli: "Cuesta bravo ma deve fare punti, altrimenti il Parma dovrà cambiare qualcosa"
Ferrero: "Il lodo Ronaldo ci ha amareggiato e abbiamo fatto ricorso. Rinvio a gennaio... Ferrero: "Il lodo Ronaldo ci ha amareggiato e abbiamo fatto ricorso. Rinvio a gennaio 2026"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
4 Juve, l’Assemblea degli Azionisti: approvato il bilancio 2025
5 Juventus, Balzarini: "Pjanic potrebbe servire e all'assemblea degli azionisti occhio a Tether"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Football rewind 18:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Immagine top news n.0 Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
Immagine top news n.1 Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
Immagine top news n.2 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.3 Italia, i 27 convocati: prima volta per Caprile, tornano Buongiorno, Ricci e Scamacca
Immagine top news n.4 Marotta: "La Procura di Milano ha aperto un fascicolo un'ora dopo il rogito di San Siro"
Immagine top news n.5 Elkann smentisce le voci sulla cessione: "Ancora pienamente impegnati nei confronti della Juve"
Immagine top news n.6 Napoli, Zambo Anguissa rinnoverà a breve: sfonderà il muro dei 4 milioni di euro
Immagine top news n.7 Fiorentina, ecco Paolo Vanoli: il tecnico è arrivato al Viola Park. Tutto pronto per la firma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.3 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.4 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie C n.2 Banchieri: "Continue penalità alterano la Serie C. E tutti valori di fondo dello sport"
Immagine news Serie C n.3 Giammarioli: "Auguro al Rimini che la nuova proprietà faccia un miracolo per la salvezza"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Garino nuovo membro del CdA, Tether: "Puntiamo a rendere di nuovo grande la Juve"
Immagine news Serie A n.2 De Laurentiis: "Noi compriamo i giocatori e poi si distruggono in nazionale"
Immagine news Serie A n.3 Lecce, Di Francesco: "Teniamo lingua corta e gambe lunghe. Qualcuno si addormenta"
Immagine news Serie A n.4 Como, Fabregas: "Mi sto italianizzando? Sì, perché voglio vincere. Morata..."
Immagine news Serie A n.5 Ferrero sull'inchiesta Prisma: "Nessun riconoscimento di responsabilità da parte della Juve"
Immagine news Serie A n.6 Tether è ufficialmente nel Cda della Juventus. Ardoino: "Il primo passo verso MJGA"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Abate: "Sarà un piacere trovare Inzaghi. Palermo step per la nostra crescita"
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti: "Portare il Mantova nel terreno dove è meno bravo. Ma Possa è il top"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Biancolino: "Se lavoreremo bene sui punti di forza, evidenzieremo le pecche del Cesena"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "Rispetto per il Frosinone, ma l'obiettivo nostro è il solito: fare risultato"
Immagine news Serie B n.5 Stroppa, Venezia: "Samp in difficoltà, ma la nostra attenzione deve sempre essere alta"
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella, Chiappella: "Con la Reggiana serve iniziare a cambiare lo score in trasferta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, ecco il nuovo allenatore. Squadra all'ex Sestri e Sorrento Barilari
Immagine news Serie C n.2 Rimini, Di Matteo: "Vogliamo salvarci a ogni costo, per riuscirci rafforzeremo la squadra"
Immagine news Serie C n.3 Livorno, la Curva Nord: "Il pesce puzza dalla testa. Contesteremo anche con Lucarelli in panchina"
Immagine news Serie C n.4 Pro Vercelli, Fimmanò: "Vorremmo rappresentare un modello virtuoso nella categoria"
Immagine news Serie C n.5 Sorrento, ricevute e accettate le dimissioni dell'ex tecnico Barilari. Pronto per il Foggia
Immagine news Serie C n.6 Banchieri: "Continue penalità alterano la Serie C. E tutti valori di fondo dello sport"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "A Firenze voglio atteggiamento e aggressività come con l'Inter"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.5 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?