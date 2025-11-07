Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ladri a casa di Bastoni durante Inter-Kairat Almaty: rubate borse griffate e rolex

Ladri a casa di Bastoni durante Inter-Kairat Almaty: rubate borse griffate e rolex
© foto di Daniele Buffa
Alessio Del Lungo
Oggi alle 15:00Serie A
Alessio Del Lungo

Brutta disavventura per Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter due giorni fa, mentre sedeva in panchina nel match contro il Kairat Almaty in Champions League, è stato derubato a casa sua da una banda di almeno quattro ladri. Gli uomini, come si legge sul Corriere di Bergamo, hanno fatto irruzione all'interno dell'abitazione a Castelli Calepio, nella zona del lago d'Iseo, in Bergamasca, intorno alle 18.30, prendendo borse griffate e orologi, tra cui due rolex. Non è presente al momento un elenco degli oggetti trafugati.

Il quotidiano racconta anche le modalità con cui i malviventi sono entrati in casa, scavalcando prima il cancello e poi infilandosi in una griglia dell'impianto di aerazione, lungo il perimetro della villa. Successivamente si sono diretti subito in camera da letto e nella cabina armadio, facendo però scattare l'allarme, che gli ha impedito di avere molto tempo a disposizione.

I ladri sono fuggiti dopo pochi minuti, prima dell'arrivo della vigilanza e dei carabinieri, che ora stanno passando al vaglio le immagini degli impianti di videosorveglianza, a cominciare da quello privato della villa. Alessandro Bastoni intanto, salvo sorprese, sarà titolare domenica sera nel match valido per l'11^ giornata di Serie A che l'Inter giocherà contro la Lazio a San Siro.

