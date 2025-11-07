De Rossi: "Avuti contatti con altri club nelle ultime settimane. Ho fretta di fare punti"

Daniele De Rossi, nuovo allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa, parlando così del suo ruolo: "A volte ci sono occasioni da non perdere assolutamente. Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi ho avuto contatti con altre squadre. Per mesi ho avuto porte chiuse e poi a gennaio è arrivata la Roma. Tante altre volte ho avuto accostamenti, chiacchiere e non si è fatto niente. Ora c'è il Genoa, che è una grande squadra. È un grande onore essere qua. Non dico bugie. Sono onorato, oltre che emozionato e carico. Questo ruolo credo vada ricoperto con onore e rispetto".

Come ha trovato la squadra?

"Devi essere consapevole di dove sei. Devi rapportarti al DNA della squadra e il Genoa di DNA ne ha da vendere. Io adatterò le mie idee al materiale tecnico che ho. Sono contento di loro, non del tempo che ho nel preparare la prima partita. Ho fretta di fare punti".

Il Genoa a Marassi non ha mai segnato.

"A volte ci sono delle coincidenze. È sintomo di quando le cose non vanno. È quello che serve per far riscoppiare l'amore dei tifosi del Genoa. Non penso sia un tabù mentale o un blocco. Ne abbiamo tante in case per poter invertire la rotta".

