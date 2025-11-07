Parma, Cuesta: "Allegri un riferimento. Delprato firmerebbe per il pari? Giochiamo per vincere"

Enrico Delprato, capitano del Parma, ha detto che firmerebbe per il pari contro il Milan. L'opinione del suo allenatore Carlos Cuesta però è differente e l'ha espressa in conferenza stampa: "Affrontiamo ogni partita per vincere, non possiamo controllare il risultato ma giochiamo per vincere. Sento che alla fine nella vita devi affrontare quello che ti viene: dipende anche da come si svolge la partita. Questa settimana sono stato al Teatro Regio e mi ha ispirato ciò che ha vissuto questa società: tutti abbiamo difficoltà nella vita, la differenza è come reagisci, se con alibi o provando a fare tutto. Il Parma ha avuto problemi ed è stata più unita che mai, facendo una delle tappe più belle della sua storia. Noi abbiamo difficoltà, ma proveremo a essere forti e con l'atteggiamento di cercare sempre un'opportunità. Si può sempre fare tutto se si vuole".

C'è leggerezza mentale in una partita in cui non avete niente da perdere?

"Questa è una prospettiva, ma non la mia. Io rappresento il Parma ogni giorno, in campo e fuori. Me lo prendo sempre con la massima responsabilità, come i giocatori. Mai parlerò di leggerezza. Domani sarà un'opportunità di connetterci coi tifosi e con la possibilità di fare bene".

Che ne pensa di Allegri?

"Max è un riferimento per tutti gli allenatori, è stato una leggenda. Ha una capacità incredibile di adattarsi e di trasmettere i valori".

