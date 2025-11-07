Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Scanavino saluta la Juve: "Messe le basi per un futuro di successi, ne sono orgoglioso"

Scanavino saluta la Juve: "Messe le basi per un futuro di successi, ne sono orgoglioso"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 15:03Serie A
Giacomo Iacobellis

L'amministratore delegato uscente della Juventus, Maurizio Scanavino, è intervenuto durante l'Assemblea degli Azionisti del club bianconero. Queste le sue dichiarazioni principali: "Le operazioni nella campagna trasferimenti hanno portato un incremento di 173,8 milioni con plusvalenze di circa 90 milioni a cui si sommano bonus di circa 20 milioni, complessivo quindi di 109 milioni. Per gli aspetti organizzativi: Chiellini è entrato in Juventus l’anno scorso, iniziando un percorso manageriale con Damien Comolli e rappresentante del club in tutti gli ambiti del club nazionali e internazionali. Il 3 marzo 2025 è stato sostituito il tecnico della prima squadra Thiago Motta con Tudor, sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno inizialmente e poi per la stagione successiva. Il 1 giugno 2025 Comolli ha raggiunto la società nel ruolo di general manager a mio diretto riporto per area sportiva e ricavi. Il 3 giugno è stato risolto consensualmente il contratto di Giuntoli. Per gli aspetti legati a ricavi e comunicazioni: c’è il rinnovo del contratto con Adidas fino alla stagione 2036/37 per un valore di 408 milioni; il contratto di sponsorizzazione con Jeep e Visit Detroit da 23 milioni per Jeep e fisso più bonus per Visit Detroit; Juventus Creator Lab è stata premiata al Best Growth Strategy al WFS. La società ha espresso sostegno al rafforzamento patrimoniale. Aumento di capitale pari a 15 milioni come primo versamento, ulteriori 15 milioni poi in secondo versamento. Gli obiettivi sono raggiungere uno standard maggiore di sostenibilità, integrare la rendicontazione di sostenibilità con quella finanziaria, in un percorso iniziato nella stagione 2013/14. Juventus dalla stagione 2024/25 è la prima ad avere un report di sostenibilità allineato. La spiegazione della strategia Black White & More si basa su 6 concetti pilastro. La stagione 2024/25 si conclude con 529 milioni di ricavi, patrimonio netto 13,2 milioni. Con la stagione corrente il finanziamento corrente relativo allo stadio verrà completamente rimborsato. 153,9 milioni di ammortamenti derivanti dai diritti dei calciatori".

Il ringraziamento del presidente Gianluca Ferrero
"L'ho già ringraziato a nome mio e della società. Voglio ringraziarlo ancora oggi in assemblea per il lavoro che ha svolto con passione e dedizione. Questi anni sono stati difficili e duri, ma questo lavoro è servito per mettere delle basi durature. Grazie Maurizio".

La risposta di Maurizio Scanavino
"Grazie Gianluca. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno stimolato e aiutato a fare il mio lavoro. Sono molto orgoglioso di aver contribuito nel percorso di sostenibilità e competitività. Abbiamo messo le basi per un futuro di successi e ci vediamo allo stadio".

Rileggi qui il live TMW dell'Assemblea degli Azionisti della Juve

Articoli correlati
Ferrero sull'inchiesta Prisma: "Nessun riconoscimento di responsabilità da parte... Ferrero sull'inchiesta Prisma: "Nessun riconoscimento di responsabilità da parte della Juve"
Ferrero: "Il lodo Ronaldo ci ha amareggiato e abbiamo fatto ricorso. Rinvio a gennaio... Ferrero: "Il lodo Ronaldo ci ha amareggiato e abbiamo fatto ricorso. Rinvio a gennaio 2026"
Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di... Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
Altre notizie Serie A
De Laurentiis: "Noi compriamo i giocatori e poi si distruggono in nazionale" TMWDe Laurentiis: "Noi compriamo i giocatori e poi si distruggono in nazionale"
Lecce, Di Francesco: "Teniamo lingua corta e gambe lunghe. Qualcuno si addormenta"... Lecce, Di Francesco: "Teniamo lingua corta e gambe lunghe. Qualcuno si addormenta"
Como, Fabregas: "Ditemi un ex giocatore che sta facendo bene altrove. Mi sto italianizzando"... Live TMWComo, Fabregas: "Ditemi un ex giocatore che sta facendo bene altrove. Mi sto italianizzando"
Ferrero sull'inchiesta Prisma: "Nessun riconoscimento di responsabilità da parte... Ferrero sull'inchiesta Prisma: "Nessun riconoscimento di responsabilità da parte della Juve"
Tether è ufficialmente nel Cda della Juventus. Ardoino: "Il primo passo verso MJGA"... Tether è ufficialmente nel Cda della Juventus. Ardoino: "Il primo passo verso MJGA"
L'incredibile ascesa di Panichelli: dalla B spagnola alla nazionale in 6 mesi. E... L'incredibile ascesa di Panichelli: dalla B spagnola alla nazionale in 6 mesi. E futuro in una big
L'ex Melli: "Cuesta bravo ma deve fare punti, altrimenti il Parma dovrà cambiare... L'ex Melli: "Cuesta bravo ma deve fare punti, altrimenti il Parma dovrà cambiare qualcosa"
Ferrero: "Il lodo Ronaldo ci ha amareggiato e abbiamo fatto ricorso. Rinvio a gennaio... Ferrero: "Il lodo Ronaldo ci ha amareggiato e abbiamo fatto ricorso. Rinvio a gennaio 2026"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 La Juventus ha una rosa adatta per Spalletti? Cosa farà a gennaio (ma può farlo?) Comolli sul mercato? Chi rischia il taglio dal progetto? Tutti gli interrogativi sul nuovo corso bianconero
4 Juve, l’Assemblea degli Azionisti: approvato il bilancio 2025
5 Juventus, Balzarini: "Pjanic potrebbe servire e all'assemblea degli azionisti occhio a Tether"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Football rewind 18:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Immagine top news n.0 Adesso c'è anche l'ufficialità: Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina
Immagine top news n.1 Ferrero: "La Juve ha chiuso con l'esperienza della Superlega, abbiamo chiesto di uscire"
Immagine top news n.2 Serie A, 11^ giornata LIVE: Koopmeiners ancora in difesa. C'è Nkunku
Immagine top news n.3 Italia, i 27 convocati: prima volta per Caprile, tornano Buongiorno, Ricci e Scamacca
Immagine top news n.4 Marotta: "La Procura di Milano ha aperto un fascicolo un'ora dopo il rogito di San Siro"
Immagine top news n.5 Elkann smentisce le voci sulla cessione: "Ancora pienamente impegnati nei confronti della Juve"
Immagine top news n.6 Napoli, Zambo Anguissa rinnoverà a breve: sfonderà il muro dei 4 milioni di euro
Immagine top news n.7 Fiorentina, ecco Paolo Vanoli: il tecnico è arrivato al Viola Park. Tutto pronto per la firma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.2 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.3 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
Immagine news podcast n.4 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie C n.2 Banchieri: "Continue penalità alterano la Serie C. E tutti valori di fondo dello sport"
Immagine news Serie C n.3 Giammarioli: "Auguro al Rimini che la nuova proprietà faccia un miracolo per la salvezza"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Garino nuovo membro del CdA, Tether: "Puntiamo a rendere di nuovo grande la Juve"
Immagine news Serie A n.2 De Laurentiis: "Noi compriamo i giocatori e poi si distruggono in nazionale"
Immagine news Serie A n.3 Lecce, Di Francesco: "Teniamo lingua corta e gambe lunghe. Qualcuno si addormenta"
Immagine news Serie A n.4 Como, Fabregas: "Mi sto italianizzando? Sì, perché voglio vincere. Morata..."
Immagine news Serie A n.5 Ferrero sull'inchiesta Prisma: "Nessun riconoscimento di responsabilità da parte della Juve"
Immagine news Serie A n.6 Tether è ufficialmente nel Cda della Juventus. Ardoino: "Il primo passo verso MJGA"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Abate: "Sarà un piacere trovare Inzaghi. Palermo step per la nostra crescita"
Immagine news Serie B n.2 Padova, Andreoletti: "Portare il Mantova nel terreno dove è meno bravo. Ma Possa è il top"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Biancolino: "Se lavoreremo bene sui punti di forza, evidenzieremo le pecche del Cesena"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "Rispetto per il Frosinone, ma l'obiettivo nostro è il solito: fare risultato"
Immagine news Serie B n.5 Stroppa, Venezia: "Samp in difficoltà, ma la nostra attenzione deve sempre essere alta"
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella, Chiappella: "Con la Reggiana serve iniziare a cambiare lo score in trasferta"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, ecco il nuovo allenatore. Squadra all'ex Sestri e Sorrento Barilari
Immagine news Serie C n.2 Rimini, Di Matteo: "Vogliamo salvarci a ogni costo, per riuscirci rafforzeremo la squadra"
Immagine news Serie C n.3 Livorno, la Curva Nord: "Il pesce puzza dalla testa. Contesteremo anche con Lucarelli in panchina"
Immagine news Serie C n.4 Pro Vercelli, Fimmanò: "Vorremmo rappresentare un modello virtuoso nella categoria"
Immagine news Serie C n.5 Sorrento, ricevute e accettate le dimissioni dell'ex tecnico Barilari. Pronto per il Foggia
Immagine news Serie C n.6 Banchieri: "Continue penalità alterano la Serie C. E tutti valori di fondo dello sport"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Cremonese, in palio punti pesanti nella sfida tra neopromosse
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Rangers-Roma, Gasperini non può sbagliare contro l'ultima in classifica
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù favoriti ma attenzione alla rivelazione norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "A Firenze voglio atteggiamento e aggressività come con l'Inter"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata: questa sera Roma-Fiorentina. Domani c'è Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Arce: "Siamo in crescita. Contro la Roma servirà concentrazione"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lulù Oliveira torna al Venezia per la femminile: "Club e strutture evolute da quando giocavo qui"
Immagine news Calcio femminile n.5 Bonansea dopo il rinnovo: "Son cresciuta insieme alla Juve. Qui ho imparato a non mollare"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, avanti con Bonansea. È scattato il rinnovo fino al 2027
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?