Torino e Parma come Jekyll e Hyde: top per clean sheet, flop per coop del gol

Punteggio più ricorrente al termine dei Torino-Parma di campionato è lo 0-0. Il pareggio ad occhiali, infatti, è comparso in 4 dei 20 scontri diretti dalla fine degli anni Cinquanta in poi. Tuttavia, dopo il tris di presenze fra il 1989 e il 1992, ha impiegato più di trent’anni per riproporsi al 19esimo turno del 2024-2025.

Granata OK negli ultimi 3 precedenti: 1 vittoria, firmata da Vojvoda nel 2020-2021, più 2 pareggi. Gialloblù che non fanno bottino pieno dal 2018-2019, un 1-2 griffato Gervinho, Inglese, Baselli.

Fra i 20 Torino-Parma da ricordare c’è, senza dubbio, il 4-4 del 2007-2008: Stellone all’11’, Gasbarroni al 29’ e 32’, Morrone al 42’, Budan al 43’, Natali al 45’, Stellone al 69’, Di Michele all’82’.

Otto centri che rappresentano il doppio dei 4 messi a segno nell’unico Torino-Parma alla 29esima di A prima di quest’oggi: 2-2 nel 1999-2000, Sommesse al 19’, Crespo al 51’, Amoroso al 74’, Silenzi al 75’.

Tirando le somme, il bilancio dei precedenti in Piemonte, A più B, è in perfetto equilibrio: 5 affermazioni per parte, 10 segni X, 22 gol granata, 24 reti gialloblù.

Situazione in classifica.

Torino con 30 punti (8V – 6X – 14P con 28GF e 49GS), 17 dei quali sul proprio campo (5V – 2X – 7P con 15GF e 22GS). Viene dal KO al Maradona – San Paolo di Napoli. Parma a quota 34 (8V – 10X – 10P con 20GF e 32GS), di cui 20 in trasferta (5V – 5X – 4P con 9GF e 13GS). In serie positiva da 5 giornate, nelle ultime 2 altrettanti pareggi.

Dando un’occhiata alle statistiche stagionali ci accorgiamo che piemontesi ed emiliani con 10 clean sheet sono sesti in questa Serie A, mentre per numero di giocatori mandati a rete occupano l’ultima, Torino con 9, e penultima, Parma con 10 bomber, posizione.

PS: all’andata fu 2-1 per i Crociati con doppietta di Pellegrino (un centro su rigore). A proposito di penalty, gli ultimi due calciati in Torino-Parma sono stati falliti (nel 2019-2020 dai granata; nel 2013-2014 dai gialloblù).

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A E SERIE B)

20 incontri disputati

5 vittorie Torino

10 pareggi

5 vittorie Parma

22 gol fatti Torino

24 gol fatti Parma

PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Torino-Parma 0-0, 14° giornata 1990/1991

ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO

Torino-Parma 0-0, 19° giornata 2024/2025