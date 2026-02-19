Infantino verso il Mondiale 2026: "Incredibile. Richieste per 500 milioni di biglietti in 4 settimane"
Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato dei prossimi Mondiali del 2026, spiegando i numeri a suo dire eccezionali per quel che riguarda la prevendita dei biglietti. Le sue parole arrivano tramite CNBC in occasione del World Liberty Forum di Mar-a-Lago: "E' assolutamente incredibile, abbiamo già ricevuto richieste per oltre 500 milioni di biglietti, 508 milioni per la precisione, a fronte di circa 7 milioni di biglietti messi in vendita in 4 settimane".
Mai visto numeri del genere?
"Mai e poi mai. Solo per fare un paragone: in 100 di Coppa del Mondo, la prima è stata nel 1930, quasi 100 anni fa, la FIFA ha venduto in totale meno di 50 milioni di biglietti. In totale. E ora in quattro settimane abbiamo ricevuto richieste equivalenti a mille anni di Mondiali".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.