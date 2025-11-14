Insigne ha quasi trovato squadra, Lookman flirta col Gala, Italia U21 ko: le top news delle 22

La serata della Nazionale Under 21 si chiude con una sconfitta pesante: dopo quattro vittorie consecutive, gli Azzurrini di Silvio Baldini cadono 2-1 a Stettino e cedono il primo posto del Gruppo E alla Polonia, ora a quota 15 punti. L’Italia passa in vantaggio con Pisilli, ancora decisivo in maglia azzurra, ma crolla negli ultimi cinque minuti sotto i colpi di Bogacz e Kuziemka. Il ko, maturato in una gara povera di emozioni, complica la corsa al primato nel girone, con gli assalti finali che non bastano a raddrizzare il risultato.

Parallelamente tiene banco il futuro di Lorenzo Insigne, tornato in Italia dopo l’avventura in MLS e ancora senza squadra. Il suo procuratore Andrea D’Amico, intervistato da Radio Kiss Kiss, conferma l’interesse della Lazio ma invita alla prudenza: "Ci siamo quasi, però non vi do bombe", spiega, citando il blocco del mercato come ostacolo principale per i biancocelesti. L’agente ha sottolineato che il classe ’91 merita un progetto di alto livello e ha riflettuto sulle difficoltà generali della sessione invernale, caratterizzata da valutazioni elevate e dalla necessità di trovare giocatori subito pronti.

Capitolo caldo anche in casa Atalanta e Lazio. Il Galatasaray ha messo nel mirino Ademola Lookman: offerti 9 milioni netti al giocatore e pressing alimentato anche dal connazionale Osimhen. Intanto la Lazio deve gestire la situazione di Mario Gila, cercato da Inter e soprattutto Chelsea, pronto a offrire 30 milioni di euro. I capitolini però ritengono la cifra insufficiente, anche perché il 50% dell’eventuale cessione spetterebbe al Real Madrid, e il rischio di un futuro addio a parametro zero preoccupa non poco il club visto il contratto in scadenza nel 2027.