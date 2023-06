Inter a un passo dal giovane portiere danese Sander: affare da 2,5 milioni di euro

L'Inter guarda al futuro e si prepara a chiudere per un giovane talento. I nerazzurri sarebbero ad un passo da Theo Sander, portiere in forza all'Aalborg, fresco di retrocessione nella seconda divisione danese. Marotta e Ausilio, secondo il giornalista Fabrizio Romano, sarebbero pronti a mettere sul piatto 2,5 milioni di euro: in caso di fumata bianca, l'estremo difensore classe 2005 si legherebbe al club di viale della Liberazione fino al 2027. Accordo ad un passo: l'affare, precisa il collega, non è in alcun modo legato al futuro di Onana.