Inter, Akanji: "C'era la volontà di concedere meno. Perplesso sul primo giallo a Bastoni"

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video al termine della gara di Champions vinta di misura contro lo Shakhtar: "Hanno giocato un pò diversi, noi siamo stati attenti. Sono molto perplesso sul primo giallo di Bastoni. Dopo l'espulsione c'è stata grande prova di forza, vogliamo andare avanti facendo le cose in maniera giuste".

Un episodio negativo oggi poteva rovinare tutto?

"Eravamo consapevoli dell'importanza. C'era la volontà di concedere meno, ma avevamo voglia di vincere per poter proseguire".

Dobbiamo aspettarci un'Inter diversa?

"Bisogna ogni tanto concedere meno, facendo in modo che siano loro a scoprirsi, facendo poi male".