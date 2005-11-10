Casarano, ufficializzato lo staff di Zauri: Lucchini il vice, Indiveri preparatore dei portieri
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Claudia Marrone
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Oggi alle 00:04Serie C
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22.10.2026 00:04Serie C
Due giorni fa è stato ufficializzato Luciano Zauri come nuovo allenatore, ora il Casarano rende noto anche lo staff tecnico che accompagnerà il trainer in questa nuova avventura.
Di seguito, la nota dei pugliesi:
"La società Casarano Calcio comunica il nuovo organigramma tecnico, con la composizione dello staff che affiancherà la squadra nel prosieguo della stagione:
Allenatore: Luciano Zauri;
Allenatore in seconda: Stefano Lucchini;
Preparatore dei portieri: Gianni Indiveri;
Preparatore atletico: Emerico Pellegrini;
Match analyst: Giuseppe Di Santo".
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