Toni: "La cosa più bella del gol dell'Inter è lo stop. Como? Alcuni li vedremo nelle big"

L'ex attaccante Luca Toni era a San Siro per raccontare la partita tra Inter e Shakhtar Donetsk di Champions League per Prime Video: "Palla fantastica di Mkhitaryan, ma la cosa più bella del gol è stata lo stop. Contava la vittoria, anche se bisogna guardare comunque agli errori: col Bruges avevano fatto una gran partita ma avevano perso. Hanno sofferto e fatto tre punti, ora guardino un po' dove hanno sbagliato".

La sua analisi sul Como

Poi Toni ha detto la sua anche sul sorprendente cammino del Como: "Sono leggeri ma forti, Nico Paz anche stasera ha fatto grandi cose e pure il centravanti, Douvikas, mi piace un sacco. Giocando a Como hai meno pressioni che all'Inter, ma parliamo di ragazzi davvero forti. Due o tre in qualche anno li vedremo in squadre davvero importanti, con tutto il rispetto per il Como".