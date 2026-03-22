Inter, Akanji verso la Fiorentina: "Vogliamo arrivare alla sosta con le migliori sensazioni"
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Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro prima della partita esterna di questa sera contro la Fiorentina, ultima gara in programma per il 30° turno di Serie A: "È una sfida molto importante, l’ultima prima della sosta per le Nazionali. Vogliamo vincere e andare alla sosta con delle sensazioni migliori. La Fiorentina è una squadra che sta facendo punti, sta facendo bene in Conference League. Non sarà facile, loro vorranno fare bene contro una squadra forte davanti ai nostri tifosi. Il nostro obiettivo è andare alla sosta con i tre punti, sarebbe la cosa migliore".
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