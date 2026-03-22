Inter, Akanji verso la Fiorentina: "Vogliamo arrivare alla sosta con le migliori sensazioni"

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro prima della partita esterna di questa sera contro la Fiorentina, ultima gara in programma per il 30° turno di Serie A: "È una sfida molto importante, l’ultima prima della sosta per le Nazionali. Vogliamo vincere e andare alla sosta con delle sensazioni migliori. La Fiorentina è una squadra che sta facendo punti, sta facendo bene in Conference League. Non sarà facile, loro vorranno fare bene contro una squadra forte davanti ai nostri tifosi. Il nostro obiettivo è andare alla sosta con i tre punti, sarebbe la cosa migliore".