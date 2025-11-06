Inter alla ricerca di difensori centrali giovani. Un nome da seguire è quello di Ordonez
L'Inter per la prossima stagione ha tra i propri obiettivi l'individuazione di un nuovo difensore centrale e sta sondando il mercato alla ricerca di interpreti di spessore ma ancora di giovane età.
Un nome da tenere in considerazione è quello di Joel Ordonez, classe 2004 in forza ai belgi del Club Brugge. Nazionale ecuadoriano con 12 apparizioni per la selezione maggiore del suo paese, ha un contratto in essere ancora lungo con la realtà per cui milita attualmente, in scadenza il 30 giugno del 2029.
In questa stagione con il Club Brugge, Ordonez ha messo insieme 14 partite tra campionato nazionale, maxi-girone di Champions League e Supercoppa belga.
