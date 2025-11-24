Inter ancora ko nel derby, Lautaro sprona la squadra: "Come sempre, alzarsi e continuare"
TUTTO mercato WEB
L’Inter incassa un’altra caduta: anche con Cristian Chivu in panchina il tabù derby resta intatto, e arriva la quarta sconfitta nelle ultime sei stracittadine nel giro di un anno. Il Milan si impone 1-0 grazie al gol di Pulisic e al rigore parato da Maignan su Calhanoglu.
Un epilogo che spinge Lautaro Martinez a un messaggio breve ma eloquente sui social, un monito rivolto al gruppo: "Come sempre: alzarci e continuare…", ha scritto il capitano nerazzurro in una storia Instagram, accompagnando le parole con una foto significativa.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie A, la classifica aggiornata: Sassuolo a -4 dall'Europa. Il Pisa allunga sulla zona retrocessione
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile