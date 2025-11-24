Moviola Inter-Milan, Cesari: "Pavlovic imprudente sul rigore, diverso da Modric su Bastoni"

L'ex arbitro Graziano Cesari dagli studi di Pressing su Canale 5 ha parlato dell'arbitraggio di Simone Sozza e della sua squadra nel derby fra Inter e Milan, giocato ieri sera a San Siro.

Doppio 6 minuti c'è un contrasto al limite fra Gabbia e Lautaro: "Tutti e due i giocatori guardano il pallone" - ha spiegato Cesari - ", Gabbia entra scomposto con la gamba, Lautaro fa lo stesso con le braccia. Se vogliamo dire che Lautaro dovesse essere ammonito, lo possiamo dire tranquillamente a norma di regolamento. Ma credo che ci fosse un arbitro importante che non ha visto astio fra i calciatori, non ha visto cattiveria. Inevitabilmente dico: 'Bravo Sozza, se mantieni questo metro in tutta la partita'".

Sull'episodio del calcio di rigore dato all'Inter, poi fallito da Calhanoglu: "Il direttore di gara non può vedere, ha due giocatori che occultano la visuale, il guardalinee potrebbe intervenire per aiutarlo. Interviene il Var: l'intervento è da protocollo, perché anche se il calciatore dell'Inter si è spossessato del pallone, l'intervento di Pavlovic su Thuram è imprudente. Per spiegarlo basta guardare il successivo intervento di Modric su Bastoni: perché in questo caso non viene sanzionato? Perché (Modric) si gira, l'atteggiamento è assolutamente involontario".