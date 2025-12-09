Inter, bastano cinque punti per gli ottavi. Il Liverpool è in crisi, l'Arsenal sarà già agli ottavi?

Se i calcoli giusti fossero quelli dell'anno scorso, l'Inter sarebbe già ai playoff di Champions League. Probabilmente la realtà non è tanto distante da quella affrescata, perché le quattro vittorie in quattro partite contro avversari non straordinariamente impegnativi (Ajax, Kairat, Slavia Praga e Union Saint Gilloise) hanno portato i nerazzurri a quota 12, un punto sopra il taglione. Ora però tocca ricominciare a vincere dopo la sconfitta all'ultimo minuto contro l'Atletico Madrid.

Quota ottavi

Bastano cinque punti in tre partite per essere abbastanza sicuri del passaggio del turno e, con due sfide in casa, la sensazione è che si possa massimizzare. Con sei probabilmente c'è un buon 99% che si arrivi tra le prime otto, come un anno fa.

Gli avversari

Non sono morbidi, ma vanno contestualizzati nel momento che stanno vivendo. il Liverpool è in crisi nera - e senza Salah non è detto che si riprenda - con il rischio di affondare su più fronti. Poi c'è l'Arsenal in formissima ma che, con una vittoria domani contro il Club Bruges sarebbe già ampiamente agli ottavi con diciotto punti. L'ultima, a Dortmund, non è poi così inaffrontabile. Anche se va detto che verrà affrontato a fine gennaio quando la situazione potrebbe essere completamente diversa da quella attuale.

Le prossime partite

09/12 Inter-Liverpool

20/01 Inter-Arsenal

28/01 Borussia Dortmund-Inter