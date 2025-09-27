Inter, Bastoni: "Siamo abituati alle critiche. Gruppo sano, teniamo ai giovani"
TUTTO mercato WEB
Protagonista del match vinto dall'Inter contro il Cagliari, Alessandro Bastoni ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Ormai siamo abituati alle critiche, è il settimo anno di un gruppo che si conosce. Abbiamo le spalle larghe: finché c'è un gruppo sano che vuole portare avanti l'Inter, va bene così. Non interessa ciò che c'è fuori. Bisogna capire ciò di cui i giovani hanno bisogno: tra social e TV, dobbiamo seguirlo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, attacco sotto processo: David un caso, Openda un investimento che non convince e Vlahovic una ferita aperta. La Dea oltre il Gasp. Lautaro e Pio, la nuova Inter. Allegri contro Conte, aria da scudetto
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Segnale di forza Inter. Che ora con Esposito sa di avere finalmente un'alternativa credibile alla ThuLa
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile