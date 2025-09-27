Inter, Bastoni: "Siamo abituati alle critiche. Gruppo sano, teniamo ai giovani"

Protagonista del match vinto dall'Inter contro il Cagliari, Alessandro Bastoni ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Ormai siamo abituati alle critiche, è il settimo anno di un gruppo che si conosce. Abbiamo le spalle larghe: finché c'è un gruppo sano che vuole portare avanti l'Inter, va bene così. Non interessa ciò che c'è fuori. Bisogna capire ciò di cui i giovani hanno bisogno: tra social e TV, dobbiamo seguirlo".