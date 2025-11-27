Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter battuta dall'Atlético Madrid. Il QS in prima pagina: "Il veleno è nella coda"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:43Rassegna stampa
Filippo D'Angelo

"Inter, il veleno è nella coda". Anche il QS oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio alla Champions League e in particolar modo all'Inter, sconfitta per la prima volta in questa stagione europea. I nerazzurri sono stati battuti 2-1 al Wanda Metropolitano dall'Atlético Madrid, che ha conquistato tre punti pesantissimi in pieno recupero. Spagnoli avanti con Alvarez e raggiunti dal gol di Zielinski, fino al gol messo a segno al novantatreesimo da Gimenez.

Per l'Inter si tratta del secondo ko consecutivo considerando anche il campionato, ma il percorso europeo non è affatto vanificato. I nerazzurri infatti rimangono a quota 12 in classifica, al pari di PSG, Bayern Monaco e Real Madrid e dietro soltanto all'Arsenal capolista con 15 punti. Tutto in attesa del prossimo impegno europeo, che il 9 dicembre vedrà l'Inter impegnata a San Siro contro il Liverpool.

ATALANTA - Il quotidiano in prima pagina rilancia anche l'Atalanta, che ha raccolto un successo pesantissimo sempre in Champions. La Dea si è imposta per 0-3 in casa dell'Eintracht Francoforte, dove il gol di Lookman ha aperto una serata magica per i nerazzurri. L'Atalanta poi ha allungato con Ederson, riuscendo a chiudere la partita con il terzo e ultimo gol messo a segno da De Ketelaere e portandosi a quota 10 in classifica.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
