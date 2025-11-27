Festa Atlético, Inter sconfitta 2-1. Il Corriere dello Sport in apertura: "Non fa male"
"Non fa male". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sull'Inter e sul ko subito in Champions League. I nerazzurri sono caduti per la prima volta in questa stagione europea, subendo un 2-1 in casa dell'Atlético Madrid: prima il gol di Julian Alvarez, poi il pareggio di Zielinski e alla fine la rete di Gimenez, che ha regalato la vittoria agli spagnoli allo scadere. La classifica comunque continua a sorridere all'Inter, che è seconda a quota 12 insieme a PSG, Bayern Monaco e Real Madrid.
EUROPA LEAGUE - In primo piano anche l'Europa League, visto che oggi la Roma alle 18.45 ospiterà la capolista Midtiylland all'Olimpico puntando a un nuovo successo dopo quello raccolto contro i Rangers. Impegno interno invece per il Bologna, che alle 21.00 affronterà il Salisburgo al Dall'Ara con il chiaro intento di portare a casa il bottino pieno.
FIORENTINA - In prima pagina spazio pure per la Fiorentina, pronta a riprendere il proprio cammino in Conference League. I viola infatti alle 21.00 saranno di scena al Franchi, dove affronteranno l'AEK Atene. Una sfida particolare soprattutto per Paolo Vanoli, nuovo tecnico gigliato all'esordio assoluto nella competizione. L'obiettivo chiaramente sarà cancellare la sconfitta di Mainz con un risultato positivo.
