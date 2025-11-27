“Inter beffata al 93’, l’Atalanta ne fa tre all’Eintracht” l’apertura del Gazzettino

Nel mercoledì sera di Champions League, sorride l’Atalanta e si lecca le ferite l’Inter. Prima vittoria nell’era Palladino alla guida dei bergamaschi in casa dell’Eintracht Francoforte con un netto 3-0 firmato Lookman, Ederson e De Ketelaere, i quali hanno archiviato il match in appena cinque minuti nel secondo tempo.

Clamorosa delusione invece per l’Inter, che ieri sera al Wanda Metropolitano è incappata nella sua prima sconfitta stagionale in Champions League contro l’Atletico Madrid. Nonostante il pareggio ad inizio ripresa firmato Zielinski, Gimenez nei minuti di recupero ha beffato i nerazzurri con un colpo di testa da corner che ha mandato in paradiso Simeone.

Chivu nel post partita ha dischiarato: “Io ho fumato tre sigarette una dopo l'altra, alla squadra ho detto le cose che dovevo dire. C'è tanto rammarico, non meritavamo di perdere però purtroppo ultimamente portiamo a casa quasi nulla. Ho visto grande amarezza negli occhi dei giocatori, ma il calcio è questo e dobbiamo reagire facendo di tutto per uscire da questa situazione".