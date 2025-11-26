Luca Toni: "Prima l'Atletico Madrid giocava cattivo, ora è cambiato". E che elogi a Lautaro

Presente al Metropolitano per commentare Atletico Madrid-Inter, valevole per la 5^ giornata della Fase Campionato di Champions League, l'ex attaccante Luca Toni ha detto la sua nel pre-partita.

Di seguito le principali dichiarazioni di Toni dal rettangolo verde dello stadio di Madrid: "Fanno molti più gol ma ne subiscono anche molto di più. Sono cambiati, prima erano cattivi e dove non arrivava la qualità lo faceva la grinta. Vedo un Atletico cambiato". "Lautaro si vede subito che è un leader: magari manca qualche gol, ma mi piace perché è lì in prima fila a guidare i ragazzi. Lautaro è l'anima di questa Inter, l'unica cosa che non mi fa impazzire è che sia sempre poco contento. Dovrebbe esserlo di più, qualche sorriso non sarebbe male. Se Julian Alvarez deve ancora prendersi l'Atletico Madrid, Lautaro ha già sua l'Inter".

Di seguito le formazioni di Atletico Madrid-Inter.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alvarez, Baena.

A disposizione: Esquivel, De Luis, Koke, Griezmann, Sorloth, Almada, Carlos Martin, Lenglet, Pubill, Galan, Raspadori, Gonzalez.

Allenatore: Diego Pablo Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny.

A disposizione: J. Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Thuram, Luis Henrique, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi, Alexiou, Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.