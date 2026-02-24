Inter, Bisseck: "Fatto di tutto per ribaltare questa partita. Cosa è mancato? Fortuna"

Yann Bisseck, ai microfoni di InterTv commenta così la dura sconfitta contro il Bodo, che estromette l'Inter dalla Champions League: "Ci è mancata la fortuna, la palla non voleva entrare. Loro hanno fatto una discreta gara, hanno fatto la gara che volevano e complimenti a loro".

Sei soddisfatto della mentalità mostrata dalla squadra?

"Non sono soddisfatto per niente, ma abbiamo fatto di tutto per ribaltare questa partita ma non era semplice stare in partita fino all'ultimo minuto e sono orgoglioso della squadra".

Ci solo altre due competizioni adesso.

"Stanotte siamo delusi ma domani è un altro giorno, ci sono due competizioni da vincere e faremo di tutto per farlo".