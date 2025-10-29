Inter, Bisseck: "Io centrale della difesa a tre? Voglio giocare sempre, non conta dove"

Il difensore dell’Inter Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Fiorentina vinto per 3-0 e valido per la 9^ giornata di Serie A.

Il mister voleva fortemente il clean sheet.

"Lui ha ragione, la difesa è molto importante. Oggi abbiamo fatto una bella gara sia in difesa che in attacco e siamo molto contenti".

Ti piace giocare da centrale?

"Voglio sempre giocare, non c'entra se terzo, quinto o portiere. Vogliamo giocare con la linea un po' più alta e penso che abbiamo fatto tutti un'ottima gara".

Chivu con voi si comporta più da compagno che da allenatore?

"No, lui è l'allenatore. Lui è molto gentile anche fuori dal campo, si può sempre parlare anche di cose fuori dal calcio. Sta facendo un ottimo lavoro, se facciamo tutto quello che dice faremo una bella stagione".