Live TMW Inter, Bisseck: "Il gol subito fa male, spero di giocare il Mondiale"

L'Inter travolge il Venezia 5-1 nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra poco interverrà nella conferenza stampa post partita per analizzare il match dello stadio Meazza Yann Bisseck.

23.10 - comincia la conferenza stampa

Serata come l'avete immaginata?

"Il gol subito fa male ma nel complesso soprattutto con la palla abbiamo mostrato qualità".

Le voci di mercato possiamo allontanarle?

"Non sto pensando a questo e non guardo tanto il futuro. Quando uno non gioca è normale che si parli. Ho fiducoia di me stesso ed è importante dimostrare tutto al mister. Sono felice di mostrare più spazio e il mio obiettivo e giocare ogni partita".

Cosa ne pensi dei giovani che sono entrati?

"Sono bravi e stanno facendo le cose bene. Sono contento per loro e spero che continuino così lavorando in allenamento"

Ti convocheresti per il Mondiale?

"Sì (ride ndr). Se continuo a giocare penso che lui mi stia guardando e spero di essere convocato".

23.15 - termina la conferenza stampa