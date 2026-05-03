Inter, Bisseck mantiene la calma: "Obiettivo vicino, ma serve una partita seria"

A pochi minuti dalla possibile notte Scudetto, il difensore dell’Inter Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di Inter TV, presentando la sfida contro il Parma a San Siro.

“Lo sappiamo, possiamo raggiungere un grande obiettivo, ma non è ancora fatta”, ha dichiarato il centrale nerazzurro. “Dobbiamo giocare una partita seria, con la giusta concentrazione. È una gara come le altre e dobbiamo affrontarla così. Sono convinto che faremo bene”.

Bisseck ha poi sottolineato l’importanza dell’attenzione difensiva: “Dovremo essere concentrati soprattutto quando loro hanno la palla. Ho fiducia nella squadra e sono positivo”.

Per il difensore tedesco, la serata avrà anche un significato personale: quella contro il Parma sarà infatti la sua presenza numero 100 con la maglia dell’Inter. “Raggiungere le 100 partite con una squadra così è un sogno. È un traguardo che condivido con i tifosi e con i miei compagni, sono molto felice”, ha concluso il calciatore.