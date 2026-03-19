Cagliari, i convocati di Pisacane per il Napoli: Borrelli non ce la fa, torna Esposito
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Vigilia di campionato per il Cagliari, che ha ufficializzato la lista dei convocati scelti da Fabio Pisacane per la sfida di domani contro il Napoli. Tra i 24 calciatori selezionati dal tecnico rossoblù trovano spazio anche due giovani provenienti dall’U20: l’attaccante Paul Mendy, che indosserà la maglia numero 31, e il difensore Nicola Grandu, numero 36. Non ce la fa Borrelli, torna Esposito. Questo l'elenco completo:
Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci.
Difensori: Palestra, J. Rodríguez, Raterink, Dossena, Mina, Zappa, Zé Pedro.
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Liteta, Grandu, Folorunsho.
Attaccanti: Kiliçsoy, Albarracín, Sulemana, Pavoletti, Mendy, Trepy, S. Esposito.
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