Under 19, i convocati di Bollini per Ungheria, Slovacchia e Turchia: c'è Luca Reggiani

Il tecnico della Nazionale Under 19 Alberto Bollini ha scelto i 20 giocatori che da mercoledì 25 a martedì 31 marzo in Calabria si giocheranno l’accesso alla fase finale in programma in Galles dal 28 giugno all’11 luglio e a cui accederanno solo le prime classificate di ogni girone della fase Elite. L’Italia si radunerà nella serata di domenica 22 marzo a Roma e, dopo un allenamento al ‘Tre Fontane’ nella mattinata di lunedì 23, partirà alla volta della Calabria.

L’Italia si radunerà nella serata di domenica 22 marzo a Roma e, dopo un allenamento al ‘Tre Fontane’ nella mattinata di lunedì 23, partirà alla volta della Calabria.

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Az Alkmaar), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta);

Attaccanti: Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Mattia Marello (Inter), Mattia Mosconi (Inter)