Dalla GIF di Mr. Bean al "fratello" di Mazzocchi: i messaggi degli azzurri per Lang dopo l'infortunio

Momenti di forte preoccupazione per Noa Lang dopo il serio infortunio riportato nella gara di Champions League contro il Liverpool. L’ex attaccante del Napoli ha subito un profondo taglio a un dito, che ha reso necessario un intervento chirurgico d’urgenza per scongiurare complicazioni più gravi, tra cui il rischio di amputazione. A rassicurare tifosi e addetti ai lavori è stato lo stesso giocatore, che ha pubblicato una foto su Instagram mostrando la mano dopo l’operazione.

Sotto al post sono arrivati numerosi messaggi di sostegno, anche da parte di diversi calciatori legati al Napoli. Miguel Gutierrez, Giovanni Simeone e Antonio Vergara hanno espresso la loro vicinanza con dei cuori rossi, mentre Pasquale Mazzocchi ha scritto un sentito "Fratello", a testimonianza del legame rimasto tra i due ex compagni.

Non è mancato anche un tocco di ironia: Vanja Milinkovic-Savic ha commentato con una GIF di Mr. Bean, provando a strappare un sorriso a Lang in un momento così delicato. Un insieme di gesti che conferma l’affetto e i rapporti solidi costruiti dall'ex PSV durante l’esperienza in azzurro.