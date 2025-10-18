Inter, Bonny: "Partita da lavoro sporco e l'abbiamo fatto tutti insieme"
Il Man of the Match dello Stadio Olimpico tra Roma e Inter, Ange-Yoan Bonny, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita.
"Sono felicissimo per il gol segnato e tornare qui da Man Of The Match, dopo il gol contro la Cremonese prima della sosta. In una partita così si chiede di fare il lavoro sporco e la squadra l'ha fatto. Chivu mi ha detto di usare tanto il fisico dalla panchina".
