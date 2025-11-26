Inter, Bonny: "Perdere così fa male. È difficile, ma si cade e ci si rialza"
Una sconfitta che fa male per l'Inter, con l'Atletico che ha trovato il gol vittoria al terzo minuto di recupero con il colpo di testa di Gimenez. Al termine della gara l'attaccante nerazzurro Ange-Yoan Bonny ha parlato ai microfoni di Sky
"Perdere così fa male, adesso dobbiamo rialzare la testa. Dobbiamo imparare da queste partite, l'Atletico è una grande squadra e gioca in un grande stadio, ma questa è la realtà".
Che convinzioni vi lasciano le partite con Milan e Atletico?
"Amare, perché conosciamo le nostre qualità. Oggi è difficile, ma si cade e ci si rialza"
