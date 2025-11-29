Inter, forfait a sorpresa: Bonny salta la trasferta contro il Pisa, il motivo

Ange-Yoan Bonny non ce la fa. L'attaccante francese dell'Inter, secondo quanto rivelato da Sky Sport negli ultimi istanti, è costretto ad alzare bandiera bianca e saltare la trasferta contro il Pisa in programma domani (ore 15). Come riferito dall'emittente satellitare, l'ex Parma non partirà insieme alla squadra per via di una sindrome influenzale.

Cristian Chivu non avrà dunque una pedina in attacco per affrontare la banda di Gilardino, dopo le due sconfitte di fila tra campionato (Milan) e Champions League (Atletico Madrid) per la partita di domani, ma l'allenatore romeno quantomeno recupera un tassello a centrocampo: in panchina infatti ci sarà Henrikh Mkhitaryan, di rientro dall'infortunio.

Il problema alla coscia dell'ex Roma è risolto, così potrà tornare nell'elenco dei convocati. Mkhi non scende in campo da Napoli-Inter dello scorso 25 ottobre, ma secondo gli ultimi aggiornamenti non dovrebbe partire titolare contro il Pisa. Mister Chivu infatti, dovrebbe contare su Barella e Calhanoglu, come nell'ultima uscita europea al Metropolitano, stavolta però con Sucic dal primo minuto. Il centrocampista croato è favorito su Zielinski, che mercoledì sera con l'Atletico ha accusato un piccolo problema fisico.