Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Matteo Darmian, cresciuto nel Milan. Ma l'Inter è la squadra più importante della carriera

Matteo Darmian, cresciuto nel Milan. Ma l'Inter è la squadra più importante della carrieraTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Esordire nel Milan pochi giorni prima dell'ultima Champions League vinta, poi trovare la consacrazione in altri posti e finire la carriera nell'Inter. Matteo Darmian nel 2006 era uno dei tanti giovani di belle speranze dei rossoneri, giocando prima in Coppa Italia e poi esordendo in Serie A nel 2007, a maggio, prendendo il posto di Favalli. Qualche giorno dopo, ad Atene, Filippo Inzaghi insaccherà una doppietta nella finale di Champions, vendicando quanto successo nel 2005.

Matteo Darmian, dal 2009 in poi, non si è più fermato. Padova prima, poi Palermo, ma la consacrazione arriva con il Torino, dove arriva fino alla Nazionale, giocando da titolare i Mondiali del 2014 - gli ultimi in casa Italia - e guadagnandosi la chiamata del Manchester United. Quattro stagioni e poche soddisfazioni complessive, sebbene vinca l'Europa League contro l'Ajax (con Mourinho in panca) da titolare.

Dall'Old Trafford al Tardini, per due stagioni, salvo poi ritornare a San Siro, nel 2020, già oltre la soglia dei trent'anni. Da lì in poi però arrivano 211 presenze in nerazzurro, 13 reti e un ruolo da comprimario, ma protagonista. Probabilmente questa è l'ultima stagione a Milano, ma può dirsi (ampiamente) soddisfatto di quanto fatto nelle ultime annate. Oggi Matteo Darmian compie 36 anni.

Articoli correlati
Darmian: "Faremo sempre il massimo per l'Inter. Per me è come una famiglia" Darmian: "Faremo sempre il massimo per l'Inter. Per me è come una famiglia"
Vittoria, primato e... Recuperi: l'Inter pensa già al derby, Darmian verso il rientro... Vittoria, primato e... Recuperi: l'Inter pensa già al derby, Darmian verso il rientro
Inter, si ferma anche Darmian: risentimento muscolare alla gamba sinistra Inter, si ferma anche Darmian: risentimento muscolare alla gamba sinistra
Altre notizie Nato Oggi...
Matteo Darmian, cresciuto nel Milan. Ma l'Inter è la squadra più importante della... Matteo Darmian, cresciuto nel Milan. Ma l'Inter è la squadra più importante della carriera
Costinha, il bidone del centenario dell'Atalanta. Con soli 54 minuti giocati in tre... Costinha, il bidone del centenario dell'Atalanta. Con soli 54 minuti giocati in tre anni
Aldair, lo straniero "vero" di Nils Liedholm. Vince tutto con il Brasile, ora è tifoso... Aldair, lo straniero "vero" di Nils Liedholm. Vince tutto con il Brasile, ora è tifoso della Roma
Ryan Giggs, quasi del Manchester City. Ma andarci vicino conta solamente a bocce Ryan Giggs, quasi del Manchester City. Ma andarci vicino conta solamente a bocce
Altobelli fa 70. Il gol nel sangue, la firma sul Mondiale '82 e una storia a tinte... Altobelli fa 70. Il gol nel sangue, la firma sul Mondiale '82 e una storia a tinte nerazzurre
Destiny Udogie, minacciato con un'arma da fuoco. Perché aveva scelto un'altra agenzia... Destiny Udogie, minacciato con un'arma da fuoco. Perché aveva scelto un'altra agenzia
Roberto Mancini, allenatore dell'Al Sadd fino a giugno. Non allenava un club da 6... Roberto Mancini, allenatore dell'Al Sadd fino a giugno. Non allenava un club da 6 anni
Perr Schuurs, fermo dal 21 ottobre 2023. Inter e Liverpool se lo contendevano nel... Perr Schuurs, fermo dal 21 ottobre 2023. Inter e Liverpool se lo contendevano nel 2022
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
Le più lette
1 I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
2 Thiago Silva, che orgoglio: primo contratto da professionista per il figlio con il Chelsea
3 Bologna, Italiano: "Ferguson non andava rischiato. Niccolini? Reazione istintiva, ma lui incassa bene"
4 "È venuto da me, si è scusato": Borussia Dortmund, pace fatta tra Guirassy e Kovac
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° dicembre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Vlahovic ko, Spalletti deve ridisegnare l'attacco della Juventus: "Anche Yildiz può fare il 9"
Immagine top news n.1 Juventus, che botta: lo stop di Vlahovic sarà lungo. Tempi di recupero e non solo, tutte le ultime
Immagine top news n.2 Serie A, la 13^ giornata va in archivio: in vetta è bagarre, la classifica aggiornata
Immagine top news n.3 Napoli, Conte: "Il nostro obiettivo è difendere lo Scudetto. Settimana bianca? Famiglia importante"
Immagine top news n.4 De Laurentiis e la ricetta per il calcio: "Sparecchiare la tavola da tutto ciò che è vecchio"
Immagine top news n.5 Inter, Pio Esposito: "Sono onorato del paragone con Vieri. Pressione? Nessun fastidio"
Immagine top news n.6 Il Sassuolo perde Berardi per infortunio. I tempi di recupero dell'attaccante e quali gare può saltare
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti commenta l'infortunio di Vlahovic: "Mi dispiace, 2-3 mesi passeranno sicuramente..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.2 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.3 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.4 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
TMW Radio Sport
Immagine news Serie B n.1 Ferrarese su Gorgone: "Non poteva dire no al Pescara. Merita questa occasione"
Immagine news Serie C n.2 Ferrarese: “Rimini, una ferita aperta. Servono meno squadre e più controlli”
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Fusco: "Napoli, che determinazione. Non era facile riprendersi così velocemente"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° dicembre
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Manna: "Non pensavamo che lo United potesse privarsi McTominay"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Italiano: "Ferguson non andava rischiato. Niccolini? Reazione istintiva, ma lui incassa bene"
Immagine news Serie A n.4 Bonucci: "Con Gattuso siamo sulla strada giusta, l'incidente con la Norvegia non ci smonta"
Immagine news Serie A n.5 Stramaccioni sta con Conte: "Dopo Bologna se ne sono dette di tutte ma il Napoli è sano"
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Orsolini: "Gara stregata. Sono sconsolato. Sconfitta che ci servirà da lezione"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ferrarese su Gorgone: "Non poteva dire no al Pescara. Merita questa occasione"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, emergenza terzini per Possanzini: il tecnico studia le soluzioni per la Reggiana
Immagine news Serie B n.3 La Juve Stabia è tutta di Brera Holdings: acquistate le quote di Andrea Langella
Immagine news Serie B n.4 Antenucci sul Bari: "La finale col Cagliari grande rimpianto. Fu uno 'spettro' per chi rimase"
Immagine news Serie B n.5 Modena, Pedro Mendes potrebbe partire a gennaio: due club sulle sue tracce
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, confronto fra i giocatori e i tecnici Foti e Gregucci: si cerca la chiave di volta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Floro Flores: "Orgoglioso della prova di tutti, dedico il derby al presidente"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Cavion: "Sono tornato per la Serie B. Speriamo che sia il momento giusto"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Faggiano: "Preso Longobardi, interverremo ancora sul mercato"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Raffaele dopo la disfatta nel derby: "Dobbiamo soltanto chiedere scusa"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana in crisi, Raffaele si gioca tanto nella prossima sfida con il Trapani
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati dei posticipi: disfatta Salernitana a Benevento. Pari per Brescia e Ascoli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Udinese: Spalletti a caccia di certezze, ma Runjaic ci crede
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Napoli
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Stati Uniti-Italia, le formazioni ufficiali: tandem Corelli-Piemonte in avanti. Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.2 Boattin: "Difficile lasciare la Juve e Torino, ma giocare negli USA era un sogno. E l'ho realizzato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Schatzer nuova Italian Golden Girl: "Messi, Mbappe e Bellingham sono i miei idoli"
Immagine news Calcio femminile n.4 Spagna e Barcellona perdono la loro stella: frattura del perone per Bonmati
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Girelli ammette: "Vorrei un'esperienza all'estero prima di smettere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Sfide con le big sono stimolo per comprendere il livello a cui dobbiamo tendere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…