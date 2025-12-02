Matteo Darmian, cresciuto nel Milan. Ma l'Inter è la squadra più importante della carriera

Esordire nel Milan pochi giorni prima dell'ultima Champions League vinta, poi trovare la consacrazione in altri posti e finire la carriera nell'Inter. Matteo Darmian nel 2006 era uno dei tanti giovani di belle speranze dei rossoneri, giocando prima in Coppa Italia e poi esordendo in Serie A nel 2007, a maggio, prendendo il posto di Favalli. Qualche giorno dopo, ad Atene, Filippo Inzaghi insaccherà una doppietta nella finale di Champions, vendicando quanto successo nel 2005.

Matteo Darmian, dal 2009 in poi, non si è più fermato. Padova prima, poi Palermo, ma la consacrazione arriva con il Torino, dove arriva fino alla Nazionale, giocando da titolare i Mondiali del 2014 - gli ultimi in casa Italia - e guadagnandosi la chiamata del Manchester United. Quattro stagioni e poche soddisfazioni complessive, sebbene vinca l'Europa League contro l'Ajax (con Mourinho in panca) da titolare.

Dall'Old Trafford al Tardini, per due stagioni, salvo poi ritornare a San Siro, nel 2020, già oltre la soglia dei trent'anni. Da lì in poi però arrivano 211 presenze in nerazzurro, 13 reti e un ruolo da comprimario, ma protagonista. Probabilmente questa è l'ultima stagione a Milano, ma può dirsi (ampiamente) soddisfatto di quanto fatto nelle ultime annate. Oggi Matteo Darmian compie 36 anni.