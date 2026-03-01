Sassuolo in vantaggio sull'Atalanta, nonostante l'uomo in meno: 1-0 neroverde con Koné
Nonostante l'uomo in meno, il Sassuolo passa in vantaggio al 23' contro l'Atalanta con il gol di Ismael Koné. L'1-0 per i neroverdi si genera da una palla ferma, un calcio d'angolo ben battuto da Lauriente: la palla passa, Kone allunga una gamba e con un riflesso da centravanti batte Carnesecchi.
Il Sassuolo rimane in inferiorità numerica ma trova il modo di colpire l'Atalanta: 1-0 all'intervallo
