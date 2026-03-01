Sassuolo, Koné: "Sono contento di quello che sto facendo, avevo bisogno di continuità"

Ha sbloccato il punteggio contro l'Atalanta, ai microfoni di DAZN ha parlato così il centrocampista del Sassuolo Ismael Koné. "Sono molto contento di quello che sto facendo, della squadra e sono contento di vivere questo momento. Avevo bisogno di continuità, cerchiamo di migliorarci giorno dopo giorno e sono soddisfatto di quello che sto facendo".