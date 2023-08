Inter, Calhanoglu: "Non vogliamo ripetere gli errori del passato. In questo ruolo sono felice"

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-0 sul Cagliari: "Non vogliamo ripetere gli errori dell'anno scorso, è importante non perdere punti in queste partite. L'abbiamo preparata bene, siamo contenti".

Ti senti un po' più difensore?

"Sicuramente sì, sono felice in questo ruolo. Mi piace aiutare la squadra e dare il massimo. Oggi eravamo compatti, io cerco di dare sempre tutto".

Inter più forte della passata stagione?

"La società sta facendo un grande lavoro, sono arrivati giocatori forti e più giovani. Non mi piace parlare del passato, andremo step by step".