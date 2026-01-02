Inter, Carboni riparte dall'Argentina: rientrato dal Genoa, passa al Racing di Diego Milito

Cinque mesi con più ombre che luci quelli di Valentin Carboni al Genoa. Il talento argentino non ha brillato alla corte di Patrick Vieira, prima, e di Daniele De Rossi, poi. Sono state 15 le presenze del giocatore con la maglia rossoblù ma i minuti in cui è sceso in campo sono stati poco più che 500. Troppo poco per poter lasciare il segno. Il gol contro il Vicenza in Coppa Italia ad agosto sembrava di buon auspicio ma alla fine le prestazioni hanno convinto il Grifone e i nerazzurri a risolvere anticipatamente il prestito.

Tornato alla base, Carboni potrebbe nuovamente partire sempre a titolo temporaneo in questa seconda parte di stagione. Tante erano le richieste in Italia: dal Verona al Cagliari passando per il Lecce. Il futuro però potrebbe essere in Argentina. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Carboni è vicino al prestito al Racing di Avellaneda del presidente Diego Milito.