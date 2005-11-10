Inter, la carica di Spence: "Mi sento bene, sto ritrovando sempre di più il ritmo partita"

Djed Spence, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky in vista del match contro il Como in programma a San Siro.

Come affrontate questa partita dopo la vittoria col Feyenoord?

"Con la stessa mentalità, è stata una bella vittoria e vogliamo continuare così. Il Como mette sempre tanta intensità, vogliamo fare altrettanto".

Il punto di forza del Como?

"Saranno in fiducia, dobbiamo stare al loro livello e vogliamo vincere noi".

Come stai dopo due gare intere?

"Mi sento bene, sto recuperando. Sto sempre meglio e sto trovando sempre di più il ritmo partita".