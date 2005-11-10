Inter, la carica di Spence: "Mi sento bene, sto ritrovando sempre di più il ritmo partita"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 17:36Serie A
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08.11.2026 17:36Serie A
L'esterno ex Tottenham poco prima del match contro il Como: "Dopo il Feyenoord con la stessa mentalità, vogliamo continuare così".
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Djed Spence, esterno dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky in vista del match contro il Como in programma a San Siro.
Come affrontate questa partita dopo la vittoria col Feyenoord?
"Con la stessa mentalità, è stata una bella vittoria e vogliamo continuare così. Il Como mette sempre tanta intensità, vogliamo fare altrettanto".
Il punto di forza del Como?
"Saranno in fiducia, dobbiamo stare al loro livello e vogliamo vincere noi".
Come stai dopo due gare intere?
"Mi sento bene, sto recuperando. Sto sempre meglio e sto trovando sempre di più il ritmo partita".
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