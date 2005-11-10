Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Virtus Entella-Modena 0-2, le pagelle: la decide Montevago con una doppietta in dieci minuti

autore
Davide Verduci
Oggi alle 17:32Serie B
autore Davide Verduci
08.11.2026 17:32Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Termina 0-2 la sfida tra la Virtus Entella e il Modena . Partita che parte subito in discesa per i liguri che subiscono nel giro di 4 minuti due goal di Montevago, canarini che successivamente mantengono per tutta la partita le redini del gioco. Troppi gli errori tecnici dell’Entella in entrambe le fasi, non sono mai riusciti ad essere realmente pericolosi per riaprire il match.

LE PAGELLE DELLA VIRTUS ENTELLA

Del Frate 5.5 - Subisce due goal su cui però non ne può più di tanto, su altri interventi si è fatto trovare pronto evitando che la squadra avversaria dilagasse

Previtali 5.5 - Ha sempre patito le incursioni avversarie, non dando mai sensazioni di sicurezza come tutta la squadra
Dal 70’ Guiu 5 -Sarebbe potuto essere il giocatore per la svolta dell’Entella, anche lui si è visto pochissimo non creando praticamente niente

Tiritiello 4 - Soffre la fisicità di Montevago non riuscendo mai a prendergli realmente le distanze, tante anche le imprecisioni per lui in fase di impostazione e le palle perse. Nel finale viene anche espulso per un fallaccio dopo una palla persa, prestazione da dimenticare

Marconi 5.5 - Stessa valutazione di Previtali, ha sempre subito l’attacco avversario non dando mai sicurezza

Mezzoni 6 - Una delle poche sufficienze della squadra, ha spinto sulla fascia proponendo più volte cross interessanti ma mai realmente pericolosi

Franzoni 6 - Non incide più di tanto ma ci mette impegno e volontà nel tentativo di riaprire la partita con azioni personali mai pericolose, pecca per lui l’ammonizione

Felippe 6 - Fa il suo in mezzo al campo, non tanto incisivo in attacco ma lotta provando a far ripartire i suoi

Vignali 4 - Quest’oggi non è stato positivo per i suoi: regala il pallone a Montevago per il 2-0 con una svirgolata imbarazzante, prende l’ammonizione per protesta e crea poco in fase offensiva
Dal 60’ Annoni 5 -Non riesce ad entrare nel vivo della partita e si fa notare solo per alcuni controlli sbagliati

Di Mario 5.5 - E’ mancata la sua qualità e le sue fiammate sulla fascia nell’attacco ligure e si è notato anche considerando i pochi palloni arrivati in area
Dal 70’ Kritta 5 -Anche per lui l’ingresso in campo è deludente, con vari palloni sbagliati ed errori tecnici

Tirelli 5.5 - L’attaccante dell’Entella si è visto poco quest’oggi, non è mai riuscito ad essere pericoloso arrivando raramente al tiro
Dal 60’ Corona 5 - Non riesce ad entrare mai in partita creando poco niente in fase offensiva

Cuppone 6 - Anche se non è riuscito a trovare la via del goal o a calciare palloni insidiosi, ha lottato per tutta la partita facendo sempre muovere la difesa avversaria e creando spazi interessanti per i compagni: pecca per lui l’ammonizione per proteste
Dal 84’Forte - s.v.

Allenatore: Chiappella 4.5 - Tanti i problemi della sua squadra nel creare azioni pericolose a causa di molti errori tecnici, anche la difesa ha ballato molto patendo l’attacco avversario: sul finale del primo tempo si è fatto espellere dopo delle insistenti proteste dimostrando un momento di nervosismo dato anche dai pessimi risultati ottenuti nelle ultime giornate e da una classifica che si fa sempre più pericolosa

LE PAGELLE DEL MODENA

Chichizola 6.5 - Buona prestazione per lui: buonissimi interventi tra i pali a salvare la porta inviolata e piedi precisi nei rinvii lunghi, dimostra anche un’ottima attenzione nelle uscite lontano dalla porta

Folino 6 - Partita di attenzione e senza sbavature per lui, sempre ordinato come i compagni di reparto

Adorni 6.5 - E’ stato sempre molto ordinato e compatto come tutta la linea difensiva, non facendosi sorprendere quasi mai, dall’alto della sua esperienza riesce a dare tranquillità alla squadra
Dal 90’Acquah - s.v.

Nieling 6 - Anche lui ha tenuto bene la sua posizione in campo non facendosi mai sorprendere e non commettendo errori

Imputato 6 - Ha tenuto bene la posizione in campo e a volte si è fatto vedere anche in fase di spinta con qualche buona iniziativa

Santoro 6 - Buona partita per lui, ha creato varie azioni in attacco arrivando anche più volte alla conclusione ed è stato importante nelle ripartenze dal centro del campo per i suoi
Dal 90’Ronco - s.v.

Brugman 6 - Buona partita per lui che svolge una prestazione sufficiente toccando molti palloni in mezzo al campo e trovando spesso i compagni liberi in fase offensiva, ha il merito di aver fornito l’assist dell’1 a 0

Bianco 6.5 - Si fa trovare smarcato tra le linee e funge da spola tra le due fasi, in fase offensiva crea e si propone ma non trovando la via del goal

Olzer 6 - Sempre pericoloso in fase offensiva, i difensori avversari hanno patito le sue incursioni ed ogni tiro è stato pericoloso. Pecca per lui l’ammonizione subita
Dal 46’Bacchin 6.5 - Ha corso molto per tutto il secondo tempo dando fastidio alla difesa avversaria, ma allo stesso tempo non ha creato niente di pericoloso

Montevago 7.5 - Ha deciso il match con la sua doppietta nei primi 10 minuti di partita, nel mentre ha sempre dato fastidio alla difesa avversaria arrivando più volte a conclusioni pericolose
Dal 58’Belotti 6 - Non ha fatto granchè in fase conclusiva, ma ha tenuto bene vari palloni importanti gestendoli per la squadra

Ambrosino 5.5 - Pochi palloni toccati e le occasioni che ha non riesce a sfruttarle, al di sotto delle solite prestazioni
Dal 70’Bozhanaj 5.5 - Non è riuscite a sfruttare alcune belle occasioni che gli sono capitate, litigando col pallone fra i piedi

Allenatore: Galloppa 6.5 - La sua squadra è entrata in campo molto concentrata, prendendo fin da subito le redini dell’incontro e mantenendole per tutta la partita

Articoli correlati

Immagine news 1
Virtus Entella-Modena 0-2: Montevago segna una doppietta, Galloppa consolida il secondo posto
Immagine news 2
Modena avanti 2-0 sull'Entella: Montevago colpisce due volte
Immagine news 3
Serie B, il programma della domenica: tre gare per chiudere l’undicesima giornata

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
18:18 Serie B
Modena, Galloppa : “E' una vittoria importante che ci tiene lì e ci permette di continuare il nostro percorso”
Immagine news 2
18:09 Serie B
Tutino fa sorridere la Samp. Blucerchiati in vantaggio dopo il primo tempo sulla Carrarese
Immagine news 3
17:32 Serie B
Virtus Entella-Modena 0-2, le pagelle: la decide Montevago con una doppietta in dieci minuti
Immagine news 4
16:53 Serie B
Virtus Entella-Modena 0-2: Montevago segna una doppietta, Galloppa consolida il secondo posto
Immagine news 5
16:30 Serie BLive TMW
Live TMWDa Ascoli-Palermo a Vicenza-Cremonese: le formazioni ufficiali dell'11ª giornata di Serie B
Immagine news 6
16:04 Serie B
Palermo, partenza da record: mai così tanti punti nelle prime 11 giornate -
Immagine news 7
15:53 Serie B
Modena avanti 2-0 sull'Entella: Montevago colpisce due volte
Immagine news 8
13:33 Serie B
Avellino, Nesta dopo il derby col Benevento: "Un buon punto, ma dobbiamo migliorare"
Immagine editoriale di Luca Calamai
De Laurentiis deve piazzare due colpi a gennaio. Fabregas è il nuovo Guardiola. Spalletti e il fantasma di Conte. La maturità della Roma
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: Milan momentaneamente 4°. L'Atalanta scavalca il Genoa
Immagine top news n.1 Krstovic e Carnesecchi regalano un sorriso a Sarri: Atalanta corsaro sul campo del Monza
Immagine top news n.2 Solo una volta il Napoli di De fece così pochi punti in A. Ma era una neopromossa
Immagine top news n.3 Lazio, Gattuso: "Voglio vedere più sorrisi in spogliatoio, Frattesi è un capoccione"
Immagine top news n.4 Napoli, Allegri: "Non tutto è perduto, dobbiamo continuare a lavorare con fiducia"
Immagine top news n.5 Napoli-Lazio 1-1, le pagelle: Frattesi in tutto il suo splendore. Lang intacca le certezze biancocelesti
Immagine top news n.6 Non solo D'Aversa e Montella, c'è anche Calzona per il post Aquilani al Sassuolo
Immagine top news n.7 Bacconi gioca per noi Inter-Como: "Una delle due dovrà rinunciare al dominio"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Uno dei migliori colpi degli ultimi anni: Funky Gallo, è rinato Belotti
Immagine news podcast n.3 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.4 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il Milan di Amorim ha rinunciato all'Europa League? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Como, la possibile sfida Scudetto vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, c'è bisogno di una reazione. ADL intervenuto tardi"
Serie A
Immagine box news Serie A Due esclusi illustri nella vittoria dell'Atalanta: Samardzic e Scamacca restano fuori
Immagine box news Serie A Raddoppio immediato dell'Inter: Valle regala a Thuram il pallone del 2-0 contro il Como
Immagine box news Serie A Milan, Cissè: "Momento bellissimo, spero di poter incidere anche in Nazionale"
Immagine box news Serie A Pio Esposito si smarca da Ramon e sblocca il risultato a San Siro: Inter-Como 1-0 al 12'
Immagine box news Serie A Inter-Como, sugli spalti di San Siro c'è anche mister Antonio Conte
Immagine box news Serie A Milan e Atalanta ritrovano la vittoria, Napoli contestato dopo il pari con la Lazio. Le top news delle 18
Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Galloppa : “E' una vittoria importante che ci tiene lì e ci permette di continuare il nostro percorso”
Immagine box news Serie B Tutino fa sorridere la Samp. Blucerchiati in vantaggio dopo il primo tempo sulla Carrarese
Immagine box news Serie B Virtus Entella-Modena 0-2, le pagelle: la decide Montevago con una doppietta in dieci minuti
Immagine box news Serie B Virtus Entella-Modena 0-2: Montevago segna una doppietta, Galloppa consolida il secondo posto
Immagine box news Serie B Da Ascoli-Palermo a Vicenza-Cremonese: le formazioni ufficiali dell'11ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, partenza da record: mai così tanti punti nelle prime 11 giornate -
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, i parziali della 13ª giornata: Pianese avanti sul Perugia. Nel Girone A sorride il Treviso
Immagine box news Serie C Serie C, Cittadella fermata dalla Giana, il Potenza vince ancora. Poker Lecco, bene il Catania
Immagine box news Serie C Spezia, Turati esalta la squadra: "Nove assenti, ma i ragazzi mi danno grandi risposte"
Immagine box news Serie C Serie C, i risulati al 45': Catania e Potenza avanti, Giana-Cittadella ancora 0-0
Immagine box news Serie C Ravenna, Mandorlini dopo il 3-1 al Vado: "Non dobbiamo avere paura di niente"
Immagine box news Serie C Serie C, Girone B: colpo del Pescara a Grosseto, Torres convincente con il Latina
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Fiorentina Femminile, poker alla Ternana: Hurtig trascina le viola al quarto posto
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, successo di misura del Parma sul Como Women: decide Distefano
Immagine box news Calcio femminile Serie A femminile, si chiude la sesta giornata: tre le gare in programma
Immagine box news Calcio femminile Inter Women, Sassarini dopo il derby: "Vincere è speciale, ora pensiamo al Manchester City"
Immagine box news Calcio femminile Juventus Women-Sassuolo 2-1: Redondo e Salvai ribaltano il risultato
Immagine box news Calcio femminile Roma inarrestabile in campionato, Piovani: "Ancora non abbiamo fatto niente"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
8 novembre 2000, il Panathinaikos affonda la Juventus. E la elimina dalla Champions
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio