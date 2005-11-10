Virtus Entella-Modena 0-2, le pagelle: la decide Montevago con una doppietta in dieci minuti

Termina 0-2 la sfida tra la Virtus Entella e il Modena . Partita che parte subito in discesa per i liguri che subiscono nel giro di 4 minuti due goal di Montevago, canarini che successivamente mantengono per tutta la partita le redini del gioco. Troppi gli errori tecnici dell’Entella in entrambe le fasi, non sono mai riusciti ad essere realmente pericolosi per riaprire il match.

LE PAGELLE DELLA VIRTUS ENTELLA

Del Frate 5.5 - Subisce due goal su cui però non ne può più di tanto, su altri interventi si è fatto trovare pronto evitando che la squadra avversaria dilagasse

Previtali 5.5 - Ha sempre patito le incursioni avversarie, non dando mai sensazioni di sicurezza come tutta la squadra

Dal 70’ Guiu 5 -Sarebbe potuto essere il giocatore per la svolta dell’Entella, anche lui si è visto pochissimo non creando praticamente niente

Tiritiello 4 - Soffre la fisicità di Montevago non riuscendo mai a prendergli realmente le distanze, tante anche le imprecisioni per lui in fase di impostazione e le palle perse. Nel finale viene anche espulso per un fallaccio dopo una palla persa, prestazione da dimenticare

Marconi 5.5 - Stessa valutazione di Previtali, ha sempre subito l’attacco avversario non dando mai sicurezza

Mezzoni 6 - Una delle poche sufficienze della squadra, ha spinto sulla fascia proponendo più volte cross interessanti ma mai realmente pericolosi

Franzoni 6 - Non incide più di tanto ma ci mette impegno e volontà nel tentativo di riaprire la partita con azioni personali mai pericolose, pecca per lui l’ammonizione

Felippe 6 - Fa il suo in mezzo al campo, non tanto incisivo in attacco ma lotta provando a far ripartire i suoi

Vignali 4 - Quest’oggi non è stato positivo per i suoi: regala il pallone a Montevago per il 2-0 con una svirgolata imbarazzante, prende l’ammonizione per protesta e crea poco in fase offensiva

Dal 60’ Annoni 5 -Non riesce ad entrare nel vivo della partita e si fa notare solo per alcuni controlli sbagliati

Di Mario 5.5 - E’ mancata la sua qualità e le sue fiammate sulla fascia nell’attacco ligure e si è notato anche considerando i pochi palloni arrivati in area

Dal 70’ Kritta 5 -Anche per lui l’ingresso in campo è deludente, con vari palloni sbagliati ed errori tecnici

Tirelli 5.5 - L’attaccante dell’Entella si è visto poco quest’oggi, non è mai riuscito ad essere pericoloso arrivando raramente al tiro

Dal 60’ Corona 5 - Non riesce ad entrare mai in partita creando poco niente in fase offensiva

Cuppone 6 - Anche se non è riuscito a trovare la via del goal o a calciare palloni insidiosi, ha lottato per tutta la partita facendo sempre muovere la difesa avversaria e creando spazi interessanti per i compagni: pecca per lui l’ammonizione per proteste

Dal 84’Forte - s.v.

Allenatore: Chiappella 4.5 - Tanti i problemi della sua squadra nel creare azioni pericolose a causa di molti errori tecnici, anche la difesa ha ballato molto patendo l’attacco avversario: sul finale del primo tempo si è fatto espellere dopo delle insistenti proteste dimostrando un momento di nervosismo dato anche dai pessimi risultati ottenuti nelle ultime giornate e da una classifica che si fa sempre più pericolosa

LE PAGELLE DEL MODENA

Chichizola 6.5 - Buona prestazione per lui: buonissimi interventi tra i pali a salvare la porta inviolata e piedi precisi nei rinvii lunghi, dimostra anche un’ottima attenzione nelle uscite lontano dalla porta

Folino 6 - Partita di attenzione e senza sbavature per lui, sempre ordinato come i compagni di reparto

Adorni 6.5 - E’ stato sempre molto ordinato e compatto come tutta la linea difensiva, non facendosi sorprendere quasi mai, dall’alto della sua esperienza riesce a dare tranquillità alla squadra

Dal 90’Acquah - s.v.

Nieling 6 - Anche lui ha tenuto bene la sua posizione in campo non facendosi mai sorprendere e non commettendo errori

Imputato 6 - Ha tenuto bene la posizione in campo e a volte si è fatto vedere anche in fase di spinta con qualche buona iniziativa

Santoro 6 - Buona partita per lui, ha creato varie azioni in attacco arrivando anche più volte alla conclusione ed è stato importante nelle ripartenze dal centro del campo per i suoi

Dal 90’Ronco - s.v.

Brugman 6 - Buona partita per lui che svolge una prestazione sufficiente toccando molti palloni in mezzo al campo e trovando spesso i compagni liberi in fase offensiva, ha il merito di aver fornito l’assist dell’1 a 0

Bianco 6.5 - Si fa trovare smarcato tra le linee e funge da spola tra le due fasi, in fase offensiva crea e si propone ma non trovando la via del goal

Olzer 6 - Sempre pericoloso in fase offensiva, i difensori avversari hanno patito le sue incursioni ed ogni tiro è stato pericoloso. Pecca per lui l’ammonizione subita

Dal 46’Bacchin 6.5 - Ha corso molto per tutto il secondo tempo dando fastidio alla difesa avversaria, ma allo stesso tempo non ha creato niente di pericoloso

Montevago 7.5 - Ha deciso il match con la sua doppietta nei primi 10 minuti di partita, nel mentre ha sempre dato fastidio alla difesa avversaria arrivando più volte a conclusioni pericolose

Dal 58’Belotti 6 - Non ha fatto granchè in fase conclusiva, ma ha tenuto bene vari palloni importanti gestendoli per la squadra

Ambrosino 5.5 - Pochi palloni toccati e le occasioni che ha non riesce a sfruttarle, al di sotto delle solite prestazioni

Dal 70’Bozhanaj 5.5 - Non è riuscite a sfruttare alcune belle occasioni che gli sono capitate, litigando col pallone fra i piedi

Allenatore: Galloppa 6.5 - La sua squadra è entrata in campo molto concentrata, prendendo fin da subito le redini dell’incontro e mantenendole per tutta la partita