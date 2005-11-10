Palermo, partenza da record: mai così tanti punti nelle prime 11 giornate

Il Palermo si presenta alla pausa con un ruolino di marcia straordinario e un primato che entra nella storia del club. Dopo 11 giornate, i rosanero hanno conquistato 27 punti, frutto di otto vittorie e tre pareggi, senza mai conoscere la sconfitta: si tratta della miglior partenza di sempre per la squadra siciliana.

Per trovare un rendimento simile bisogna risalire alla stagione 1995/1996, quando il Palermo rimase imbattuto nelle prime 11 gare, ottenendo però sette successi e quattro pareggi. Anche nelle annate che portarono alla promozione in Serie A, nel 2003/2004 e nel 2013/2014, i rosanero non erano riusciti a raggiungere un bottino così importante.

Il record assoluto in Serie B

Il primato nell'era dei tre punti, considerando l'intera Serie B, appartiene invece al Sassuolo. Nel campionato 2012/2013, gli emiliani raccolsero 28 punti nelle prime 11 giornate, dando poi vita a una stagione dominata.