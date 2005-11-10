Avellino, Nesta dopo il derby col Benevento: "Un buon punto, ma dobbiamo migliorare"

Alessandro Nesta, tecnico dell'Avellino, commenta ai microfoni di Prima Tivvù dopo il pareggio nel derby con l'Avellino. Queste le sue parole raccolte da Tuttoavellino.it: "Siamo partiti bene, abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol. Abbiamo perso dei palloni stupidi, abbiamo trovato un campo fastidioso, troppo veloce, e siamo andati in difficoltà. Potevamo fare di più in alcuni momenti ma è un derby fuori casa, non mi è piaciuta tutta la partita ma sono partite sporche, con la pioggia, un buon punto e andiamo avanti. Quando prendiamo lo schiaffo poi reagiamo ma bisogna aspettare sempre lo schiaffo. Ci hanno messo in difficoltà sulle seconde palle e su qualche palla vagante, ma non era facile prendere un punto qui, quando verranno da noi vedremo, intanto mi prendo questo punto.

Dobbiamo migliorare la rifinitura, essere più lucidi quando serviamo le nostre punte che sono veloci, dobbiamo passare dai quinti o dalle mezze punte, con la pioggia oggi non era facile il controllo, loro venivano forte. La mettiamo via come una battaglia, un buon punto fuori casa che valorizza la vittoria con Pisa e andiamo avanti. La pausa? Per me è positiva in questo momento".