Como, Sanchez prima dell'Inter: "Siamo in fiducia, vogliamo continuare a vincere"
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 17:36Serie A
autore Daniel Uccellieri
08.11.2026 17:36Serie A
Sanchez presenta la sfida con l'Inter: "Siamo in fiducia, vogliamo continuare a vincere". Il portiere elogia San Siro.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Robert Sanchez, portiere del Como, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con l'Inter.
"Sono pronto, la squadra è pronta. Veniamo da una buona striscia di vittorie e siamo in fiducia. Anche stasera vogliamo continuare così e conquistare i tre punti.
San Siro è uno stadio storico, è bellissimo. Sono contento di aggiungere un altro stadio top alla mia collezione. Vederlo pieno sarà incredibile.
Studiamo sempre i dettagli, conosco bene le qualità dei giocatori dell'Inter. Sono pronto, così come lo sono i miei compagni di squadra".
Altre notizie Serie A
Oggi
18:18 Serie A
Pio Esposito si smarca da Ramon e sblocca il risultato a San Siro: Inter-Como 1-0 al 12'
18:08 Serie A
Milan e Atalanta ritrovano la vittoria, Napoli contestato dopo il pari con la Lazio. Le top news delle 18
18:08 Serie A
Amorim spiega i problemi di Goncalo Ramos: "Farà tantissimi gol quando lo aiuteremo di più"
18:02 Serie ALive TMW
Live TMWGenoa, Ellertsson: "Siamo un bel gruppo. Io posso ancora migliorare molto"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi