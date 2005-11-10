Como, Sanchez prima dell'Inter: "Siamo in fiducia, vogliamo continuare a vincere"

Robert Sanchez, portiere del Como, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con l'Inter.

"Sono pronto, la squadra è pronta. Veniamo da una buona striscia di vittorie e siamo in fiducia. Anche stasera vogliamo continuare così e conquistare i tre punti.

San Siro è uno stadio storico, è bellissimo. Sono contento di aggiungere un altro stadio top alla mia collezione. Vederlo pieno sarà incredibile.

Studiamo sempre i dettagli, conosco bene le qualità dei giocatori dell'Inter. Sono pronto, così come lo sono i miei compagni di squadra".