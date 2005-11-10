La moviola di Genoa-Milan: perché non è stato espulso Marcandalli per fallo su Rabiot

Partita non semplice, quella di Davide Massa della sezione di Imperia e designato per Genoa-Milan.

Marcandalli-Rabiot, non c'è DOGSO

Non sono mancati gli episodi da moviola, su tutti il mancato rosso a Marcandalli per fallo su Rabiot. La trattenuta del genoano è netta e i giocatori del Milan invocano l'espulsione poiché il francese è lanciato in contropiede. Il direttore di gara ha estratto solo il giallo poiché Rabiot era lontano dalla porta. Anche il check al VAR dà ragione al direttore di gara non ravvisando il DOGSO.

Espulso anche il medico sociale

A seguito delle reiterate proteste della panchina, Massa ha espulso i collaboratori di Ruben Amorim: Emanuel Ferro e Carlos Fernandes. Espulso formalmente anche il medico sociale Mazzoni che è comunque rimasto - come da regolamento - a disposizione nell'area tecnica per eventuali interventi in caso di infortuni.

Il gol non convalidato a Osmajic

Giusto annullare il gol a Osmajic al 30': il montenegrino aveva beffato Maignan di testa sbucando alle spalle di Diawara. Anche qui la tecnologia dà ragione a Massa. Partita spigolosa, con 6 ammoniti, ma nel complesso diretta bene.